Candidata demócrata apunta a centros de datos para sacar a republicano en Pensilvania

La demócrata Paige Cognetti está apuntando contra los centros de datos de inteligencia artificial en su desafío al representante republicano Rob Bresnahan, al afirmar que “no estamos en venta” en un nuevo anuncio de televisión en un distrito congresional de Pensilvania donde las comunidades están luchando contra ese tipo de instalaciones.

La contienda entre Cognetti, alcaldesa de Scranton, y Bresnahan se considera una de las mejores oportunidades del Partido Demócrata para ganar un escaño en las elecciones de noviembre, en su intento por tomar el control de la Cámara de Representantes y bloquear la agenda del presidente Donald Trump.

Cognetti está difundiendo el anuncio en un distrito que se ha visto sacudido por proyectos de centros de datos y mientras la oposición a esas construcciones está trastocando comicios a distintos niveles y en distintas partes del país.

Al hablar a cámara, Cognetti invoca el legado industrial de la región como potencia del carbón y del gas de esquisto, y sostiene: “Antes han venido grandes empresas, se han llevado lo que querían y nos han dejado su desastre para que lo limpiemos. Ahora son los centros de datos”.

Luego critica el secretismo que los desarrolladores suelen usar para ocultar al público detalles de los proyectos, las exenciones fiscales que obtienen y el aumento de las facturas de electricidad debido a la enorme demanda energética de los centros que albergan filas de computadoras para almacenar, procesar y transmitir datos.

“Las grandes tecnológicas tienen que pagar lo que les corresponde. No esconderse detrás de acuerdos de confidencialidad. Nada de exenciones fiscales. No suban nuestras facturas de electricidad, no envenenen nuestra agua. Y contraten mano de obra local y sindicalizada”, manifiesta Cognetti.

Si no, “entonces váyanse”, agrega. “Este es nuestro hogar. No estamos en venta”.

Trump ha convertido los centros de datos en una prioridad máxima para ayudar a Estados Unidos a competir contra China por la supremacía en IA.

Sin embargo, comunidades de todo Estados Unidos han combatido los proyectos, incluidos en el noreste de Pensilvania donde se planean complejos de centros de datos y nuevas líneas de transmisión de alto voltaje. Las disputas entre comunidades y desarrolladores han llegado a los tribunales.

El anuncio de 30 segundos se emitirá en canales de televisión abierta, cable y plataformas digitales, informó la campaña de Cognetti. El costo es de unos 200.000 dólares para la primera pauta de dos semanas.

Bresnahan ha presentado una legislación llamada Local Control Protection Act (Ley de Protección del Control Local), que, según él, limitaría el derecho de una corporación de demandar por decisiones de una localidad que le haya negado permiso para construir un centro de datos.

“Nunca deberíamos permitir que corporaciones multimillonarias ahoguen las voces de quienes viven en la comunidad”, declaró Bresnahan en un comunicado que acompañó la presentación del proyecto en junio.

El proyecto aún no ha salido del comité ni ha conseguido un copatrocinador.

Los republicanos han convertido la protección de Bresnahan en una alta prioridad. Tanto Trump como el vicepresidente JD Vance visitaron el distrito el año pasado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.