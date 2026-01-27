Corea del Sur afirma que Corea del Norte ha lanzado un proyectil no identificado hacia el mar

Corea del Norte lanzó un proyectil no identificado hacia el mar el martes, afirmó el martes el ejército de Corea del Sur.

El proyectil fue disparado desde la costa este de Corea del Norte, informó el Ministerio surcoreano de Defensa en un breve comunicado .

El ministerio no proporcionó más detalles, como si se trataba de un misil o un arma de artillería y hasta dónde voló.

Las tensiones entre las Coreas rivales se profundizaron recientemente después de que Pyongyang amenazara con represalias tras acusar a Seúl de volar drones de vigilancia a través de la frontera. El gobierno surcoreano negó operar drones en las horas especificadas por Corea del Norte y comenzó a investigar si fueron enviados por civiles.

A principios de este mes, Corea del Norte dijo que realizó vuelos de prueba de misiles hipersónicos. El líder Kim Jong Un observó los lanzamientos y subrayó la necesidad de reforzar el disuasivo nuclear del país, según los medios estatales de Corea del Norte.

El lanzamiento del martes se produjo antes del congreso del partido que gobierna Corea del Norte, destinado a establecer nuevas prioridades políticas y económicas. El congreso sería el primero de su tipo en cinco años.

