Al menos 20 muertos en el sur de India en el choque de un camión contra un autobús

Al menos 20 personas murieron y dos docenas resultaron heridas en el sur de India cuando un camión cargado con trozos de concreto chocó contra un autobús de pasajeros la madrugada del lunes, según las autoridades locales.

El autobús de transporte estatal llevaba alrededor de 70 pasajeros hacia la ciudad de Hyderabad en el estado sureño de Telangana cuando un camión que venía en dirección opuesta colisionó con él cerca de la ciudad de Chevella, dijo el funcionario del distrito local K. Chandrakala a The Associated Press.

La parte delantera del autobús quedó muy deformada, atrapando a varios pasajeros en su interior. Se veían montones de trozos de concreto o grava dentro del autobús, que sepultaron al menos a un pasajero que luego fue contabilizado entre los muertos.

Los equipos de rescate tuvieron problemas para cortar los restos del autobús y recuperar los cuerpos.

Rajendra Prasad, superintendente del hospital de Chevalla, dijo que 20 cuerpos han sido trasladados a la morgue y serán entregados a sus familias después de la identificación.

Los conductores de ambos vehículos estaban entre los fallecidos.

También lo estaban tres hermanas universitarias de una familia en la ciudad de Tandur. "¿Qué haré sin mis hijas?", dijo su padre, Yellaiah Goud, mientras sus familiares intentaban consolarlo.

Imágenes emitidas en los medios locales mostraron a una madre y su bebé acostados uno al lado del otro, ambos muertos.

El conductor del autobús, Radha, quien utiliza un solo nombre, dijo que hubo un "ruido ensordecedor cuando el camión golpeó el autobús". Ella sufrió heridas en la cabeza y estaba siendo atendida.

El accidente ocurrió al día siguiente de que un minibús que llevaba pasajeros en el estado occidental de Rajasthan chocara contra un camión estacionado el domingo por la noche, matando al menos a 15 personas e hiriendo a otras dos.

Las víctimas, incluido el conductor, regresaban a la ciudad desértica de Jodhpur después de ofrecer oraciones a una deidad hindú en la ciudad de peregrinación de Kolayat, dijeron los funcionarios.

Los fallecidos eran diez mujeres, cuatro niños y el conductor, informó la alta funcionaria del gobierno Shweta Chauhan a The Associated Press. Los heridos han sido ingresados en un hospital local para recibir tratamiento.

Las víctimas quedaron atrapadas en la masa retorcida de metal en la que se convirtió el minibús tras el accidente, señaló Chauhan.

El mando policial Kundan Kanwaria dijo que el conductor intentaba adelantar a otro vehículo, pero chocó contra el camión estacionado en la carretera.

No es raro en India que los vehículos, especialmente camiones y remolques, estén estacionados de manera desordenada a lo largo de las carreteras, a menudo sin luces de advertencia o reflectores. Estas paradas mal señalizadas frecuentemente representan riesgos serios para los conductores nocturnos y han provocado varios accidentes mortales en los últimos años.

El primer ministro, Narendra Modi, ofreció sus condolencias a las familias en duelo por ambos accidentes.

El incidente en Rajasthan ocurre menos de tres semanas después de que un presunto cortocircuito provocara un incendio en un autobús de pasajeros en el estado, envolviendo rápidamente el vehículo en llamas y causando la muerte de al menos 20 personas.

Roy informó desde Nueva Delhi.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.