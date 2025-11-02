Ya está disponible el formulario de solicitud de ayuda federal para estudiantes en EEUU

La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes para el año escolar 2026-27 en Estados Unidos se ha abierto oficialmente.

A pesar del cierre del gobierno, el Departamento de Educación continuará procesando la FAFSA (siglas en inglés de la solicitud de ayuda federal).

Si planeas asistir a la universidad el próximo año, Jill Desjean, directora de análisis de políticas en la Asociación Nacional de Administradores de Ayuda Financiera para Estudiantes, recomienda que la llenes en cuanto puedas.

Si es la primera vez que la solicitas, esto es lo que necesitas saber:

¿Cómo funciona la FAFSA?

La FAFSA es una solicitud gubernamental gratuita que utiliza la información financiera de los estudiantes y sus familias para determinar si pueden obtener ayuda financiera del gobierno federal para pagar la universidad.

Por medio de la solicitud, la información financiera de un estudiante será enviada a las escuelas a las que está interesado en asistir. La cantidad de ayuda financiera que un alumno recibe depende de cada institución.

La solicitud también se utiliza con el fin de determinar la elegibilidad para otros programas federales de ayuda estudiantil, tales como el apoyo a estudiantes que trabajan y préstamos, así como ayuda estatal y escolar. En ocasiones, las becas privadas basadas en méritos también requieren información de la FAFSA para determinar si un alumno cumple con los requisitos.

¿Cuándo vence el plazo para completar la FAFSA?

El formulario de la FAFSA para 2026-2027 debe ser presentado antes del 30 de junio de 2027. Sin embargo, la fecha en que vence el plazo para solicitar ayuda financiera varía según el estado. Por ejemplo, California tiene una fecha límite del 2 de marzo de 2026, y en Kansas el plazo para los programas estatales de ayuda financiera vence el 15 de abril de 2026.

El formulario para este año se dio a conocer el 24 de septiembre, una semana antes del 1 de octubre, que era la fecha programada originalmente para su lanzamiento.

“Este es un cambio muy bienvenido, y esperamos que sea un punto de inflexión donde podamos esperar ver una FAFSA cada año para el 1 de octubre, o incluso antes”, expresó Desjean.

¿Cómo puedo prepararme para llenar el formulario FAFSA?

El primer paso en el proceso es crear una cuenta en el sitio web studentaid.gov y reunir los siguientes documentos:

— Número de Seguro Social

— Número de licencia de conducir

— Número de registro de extranjero, si no se es ciudadano de Estados Unidos

— Declaraciones de impuestos federales sobre la renta, formularios W-2 de reporte de ingresos e impuestos retenidos, y otros registros de ingresos obtenidos

— Estados de cuenta bancarios y registros de inversiones

— Registros de ingresos no gravados

¿Quién debe completar la FAFSA?

Cualquiera que planee asistir a la universidad el próximo año debería completar el formulario. Tanto los estudiantes universitarios de primer año como los alumnos que regresan pueden solicitar la FAFSA.

“Incluso si piensas que no cumples con los requisitos, lo peor que puede pasar es que podrías obtener ayuda financiera para la que no sabías que sí cumplías con los requisitos”, observó Desjean.

Los estudiantes y los padres pueden usar el estimador de ayuda estudiantil federal para obtener una aproximación temprana de a cuánto ascenderá su paquete financiero.

¿Qué información necesito de mis padres?

Si estás presentando la solicitud en calidad de estudiante dependiente, necesitarás proporcionar la información financiera de al menos uno de tus padres. Estos deben crear sus propias identificaciones para su Cuenta de Gastos Flexibles (FSA, por sus siglas en inglés), una cuenta de cuidado de personas dependientes ofrecida por empleadores. Cuando tus padres llenen el formulario, pueden ingresar manualmente su información de declaración de impuestos o usar la Herramienta de Recuperación de Datos del Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés).

The Associated Press recibe apoyo de la Fundación Charles Schwab para reportajes educativos y explicativos con el fin de mejorar la alfabetización financiera. La fundación independiente está separada de Charles Schwab and Co. Inc. La AP es la única responsable de su periodismo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.