Caso de tráfico de personas contra Kilmar Ábrego Garcia “se fortalece”, declara agente

Una agente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos declaró el jueves ante un tribunal federal que el caso de tráfico de personas que ella inició contra Kilmar Ábrego García era sólido, aun cuando la defensa intentaba persuadir a un juez para que desestimara los cargos.

Ábrego García, cuya deportación por error ha impulsado a ambos bandos del debate migratorio, sostiene que el proceso penal es vengativo, impulsado por funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump para castigarlo después de que se vieron obligados a traerlo de vuelta a Estados Unidos.

Aunque Ábrego García es ciudadano salvadoreño, una orden judicial de 2019 impide que sea deportado a ese país. Esto se debe a que un juez de inmigración determinó que enfrentaba peligro en El Salvador por parte de una pandilla que había amenazado a su familia. Ábrego García, de 30 años, inmigró a Estados Unidos de manera ilegal cuando era adolescente, pero tiene esposa e hijo estadounidenses. Ha vivido y trabajado en Maryland durante años bajo la supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Tras ser deportado a El Salvador el año pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que el gobierno de Trump tenía que obrar para traerlo de regreso. Finalmente, fue devuelto a Estados Unidos solo para enfrentar cargos penales por tráfico de personas basados en una parada de tránsito de 2022 en Tennessee. Se ha declarado inocente.

Imágenes de la cámara corporal de un agente de la Patrulla de Carreteras de Tennessee muestran un diálogo tranquilo con Ábrego García después de que lo detuvieran por exceso de velocidad. Había nueve pasajeros en el auto, y los agentes comentaron entre ellos sus sospechas de tráfico de personas. Sin embargo, finalmente se le permitió seguir conduciendo solo con una advertencia.

La agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional, Rana Saoud, quien dirigía la región de Nashville en el momento de la deportación de Ábrego García, declaró el jueves que se enteró por primera vez de la detención de tránsito de 2022 en abril de 2025, cuando alguien le reenvió un artículo periodístico de Tennessee Star, una publicación conservadora en línea. Saoud indicó que estaba al tanto de la atención mediática en torno a Ábrego García, quien en ese momento aún estaba en El Salvador.

Saoud declaró que ella inició la investigación y que no estaba bajo presión de superiores.

“Si los hechos no cuadraban, habríamos dejado de avanzar”, manifestó. “El caso simplemente se fue fortaleciendo”.

Durante el contrainterrogatorio, Saoud coincidió en que el caso no era de alto perfil por la naturaleza de las acusaciones penales, sino por quién era el acusado. “El señor Ábrego aparecía en las noticias todo el tiempo en ese momento”, señaló.

El juez federal de distrito Waverly Crenshaw ya había encontrado algunas pruebas de que la acusación contra Ábrego García, quien llegó al tribunal con su esposa el jueves por la mañana, “podría ser vengativa”. El impartidor de justicia dijo que muchas declaraciones de funcionarios del gobierno de Trump “son motivo de preocupación”. Mencionó una declaración del fiscal general adjunto Todd Blanche que parecía sugerir que el Departamento de Justicia acusó a Ábrego García porque ganó su caso por deportación indebida.

Los abogados de Ábrego García se han enfrentado con los fiscales durante meses sobre si funcionarios como Blanche tendrían que testificar en la audiencia del jueves y qué correos electrónicos tendrían que entregarles los funcionarios del Departamento de Justicia. El primer fiscal federal adjunto para el Distrito Medio de Tennessee, Rob McGuire, ha argumentado que él tomó la decisión de procesar, por lo que los motivos de otros funcionarios eran irrelevantes.

Crenshaw revisó muchos de los documentos en disputa. En una orden que se hizo pública a finales de diciembre, escribió: “Algunos de los documentos sugieren no solo que McGuire no fue el único que tomó la decisión, sino que, de hecho, informaba a otros miembros del Departamento de Justicia y la decisión de procesar a Ábrego pudo haber sido una decisión conjunta”.

