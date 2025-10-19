Afganistán y Pakistán prometen respetar el alto el fuego tras más de una semana de combates mortales

Afganistán y Pakistán se comprometieron el domingo a respetar un alto el fuego tras enfrentamientos que han dejado decenas de muertos y cientos de heridos.

La tregua, mediada por Qatar y Turquía, entró en vigor de inmediato y pretende pausar las hostilidades.

La violencia ha escalado entre los vecinos desde principios de este mes, con cada país afirmando que respondían a la agresión del otro. Afganistán niega albergar milicianos que llevan a cabo ataques en las áreas fronterizas.

Pakistán lidia con un aumento de los ataques armados desde 2021, cuando los talibanes tomaron el control de Afganistán y regresaron al poder.

El portavoz principal del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, dio una respuesta positiva al resultado de las conversaciones del día anterior en la capital qatarí, Doha, y afirmó que ambos países habían firmado un acuerdo bilateral.

“Se ha decidido que ningún país emprenderá acciones hostiles contra el otro, ni apoyarán a grupos que realicen ataques contra Pakistán. Ambas partes se abstendrán de atacar a las fuerzas de seguridad, civiles o infraestructura crítica del otro”, señaló.

Se establecerá un mecanismo en el futuro, “bajo la mediación de países intermediarios,” para revisar las reclamaciones bilaterales y asegurar la implementación efectiva de este acuerdo.

El ministro paquistaní de Defensa, Khawaja Asif, confirmó el acuerdo en X.

“El terrorismo transfronterizo desde territorio afgano cesará de inmediato,” escribió Asif. “Ambos países respetarán la soberanía e integridad territorial del otro. Se ha programado una reunión de seguimiento entre las delegaciones en Estambul el 25 de octubre para discutir los asuntos en detalle”.

Mujahid y Asif dieron las gracias a Qatar y Turquía por su papel en facilitar las conversaciones que llevaron al alto el fuego. ___

Los periodistas de Associated Press Abdul Qahar Afghan en Jalalabad, Afganistán, y Sajjad Tarakzai en Islamabad contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.