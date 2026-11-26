Las autoridades egipcias informaron el jueves que detuvieron a un conductor que iba a exceso de velocidad, y de quien se sospecha que provocó la volcadura de un camión cisterna de combustible en una importante autopista que rodea El Cairo, lo que desencadenó un enorme incendio durante la hora pico en el que murieron al menos 31 personas.

El infierno del miércoles por la noche dejó atónitos incluso a los habitantes de un país donde los accidentes mortales son comunes en carreteras que a menudo están mal reguladas. En varios videos pudieron verse enormes columnas de fuego provenientes del camión cisterna y de más de dos docenas de vehículos más que se incendiaron, esparcidos a lo largo de la carretera de circunvalación de varios carriles conocida como Ring Road. Viarios conductores huyeron aterrados de sus vehículos atrapados en el tráfico para escapar de las llamas.

“Era el fuego del infierno de Dios en la Ring Road”, dijo Salah Ahmed, conductor de uno de los miles de microbuses públicos que transportan a los viajeros en la Ring Road. Contó que estaba en la autopista cuando el camión cisterna estalló en llamas, pero el tráfico lo retuvo, lo que le salvó la vida.

“La gente todavía está conmocionada”, expresó el jueves.

En un video de The Associated Press divulgado el jueves se muestra el tramo carbonizado de los pasos elevados, con montones de hollín y ceniza a lo largo de la calzada, incluso mientras regresaba el tráfico de la hora pico matutina. Marcas de quemaduras cubrían las barandillas metálicas, y una línea eléctrica de alto voltaje yacía retorcida en el suelo.

La Ring Road rodea la capital egipcia y conecta su centro con localidades cercanas y con el conjunto de suburbios que se han construido en el desierto durante las últimas décadas, una conglomeración urbana donde viven entre 20 y 30 millones de personas.

Pero la red de pasos elevados, puentes y autopistas es notoriamente decrépita y caótica, con peatones a los lados de la vía, minibuses y camiones que se incorporan de forma inesperada, y muchos conductores a exceso de velocidad, con poca supervisión.

Los investigadores interrogan al conductor que chocó con el camión cisterna

Los fiscales señalaron en un comunicado publicado en Facebook que las autoridades habían detenido al conductor del vehículo sospechoso de haber provocado que el camión cisterna de combustible volcara en la autopista cuando pasaba por Waraq, un barrio densamente poblado en el lado norte del circuito.

Indicaron que el conductor dijo a los investigadores que iba a exceso de velocidad entre carriles cuando golpeó al camión cisterna de combustible en su parte trasera derecha. Luego perdió el control de su automóvil y se desvió bruscamente hacia la derecha, mientras uno de los neumáticos del camión de combustible reventó. Eso hizo que el camión cisterna chocara con el muro de concreto de la autopista y volcara, lo que provocó un derrame de combustible y el incendio, según el comunicado de la fiscalía.

El incendio dejó 27 vehículos calcinados e hirió a 25 personas, de acuerdo con las autoridades. La fiscalía general indicó que se realizaban pruebas de ADN para identificar a las víctimas.

Ahmed, el conductor del microbús, dijo que la mayoría de los fallecidos probablemente eran personas que regresaban del trabajo o estudiantes que volvían a casa. Afirmó que eso lo hizo sentirse inseguro en la carretera.

Horas después del incendio, los heridos seguían llegando a hospitales cercanos, mientras las familias se reunían afuera en una mezcla de conmoción y duelo. Las autoridades informaron que se enviaron 39 ambulancias al lugar.

“¿Por qué un camión como este circula por la Ring Road en hora pico? ¿A quién sancionan por que esto ocurra?”, reclamó Ahmed con enojo.

Los accidentes de tránsito mortales se cobran miles de vidas cada año en Egipto, que tiene un pésimo historial de seguridad en el transporte. El exceso de velocidad, las carreteras defectuosas y la escasa aplicación de las leyes de tránsito son las principales causas de la mayoría de los choques.

En enero, 21 personas murieron y 16 resultaron heridas en un choque masivo de múltiples vehículos en una carretera cerca de la provincia sureña de Beni Suef.

Se evacuaron edificios cercanos a la autopista

Adel Abdallah estaba en casa con su familia en uno de los edificios con vista a la Ring Road cuando escuchó una fuerte explosión. Al mirar desde el balcón, vio intensas llamaradas y el camión cisterna de combustible contra la barrera de concreto que divide la autopista.

“Los gritos (desde la autopista) y las llamas eran realmente altos”, le dijo a la AP. En un video que grabó desde su apartamento se muestran las llamas al otro lado de la calle, alcanzando casi la altura de su balcón del sexto piso.

Abdallah contó que se evacuaron tres edificios cercanos a la autopista, incluido el suyo, cuando las llamas subieron hasta el quinto piso. “Todos salieron de sus casas gritando y llorando”.

El incendio se desató cerca de “Stair 10”, un conjunto de escaleras que los viajeros suben para hacer señas a los autobuses a lo largo de la Ring Road, explicó Abdallah.

Al mirar desde el balcón, dijo que vio a varias personas envueltas en llamas, en su mayoría por la propagación desde el camión cisterna, entre ellas, un vendedor que ofrecía basbousa, un dulce local.

Cuando Abdallah bajó con su familia, dijo haber escuchado frecuentes explosiones fuertes a medida que más autos se incendiaban. Dijo que vio a muchos jóvenes intentando ayudar en las labores de rescate.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.