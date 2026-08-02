5 muertos y decenas de desaparecidos en el incendio de un barco de pasajeros en Indonesia

Un ferry indonesio que transportaba a 271 personas se incendió el domingo en aguas frente a la isla principal de Java, lo que dejó al menos cinco muertos y decenas de desaparecidos, según las autoridades, mientras rescatistas y embarcaciones que pasaban evacuaban a cientos de personas del barco en llamas.

El ferry Mutiara Sentosa 2 viajaba desde Surabaya, la segunda ciudad más grande de Indonesia, en Java Oriental, hacia la ciudad de Makassar, en Sulawesi Meridional, con 232 pasajeros y 39 tripulantes, cuando se desató el incendio entre las 6 y las 7 de la mañana en aguas frente a la regencia de Sumenep, según la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia, o Basarnas.

El operador del ferry, PT Atosim Lampung Pelayaran, notificó el incidente a la oficina de búsqueda y rescate de Surabaya aproximadamente una hora después, señaló Basarnas en un comunicado. Indicó que la empresa recibió información del capitán del ferry de que la embarcación estaba en llamas cerca del extremo norte de la isla de Madura, pero posteriormente se perdió el contacto.

Las autoridades determinaron a las 9:45 de la mañana que el ferry se encontraba a unas 19 millas náuticas al norte de la isla Buruan Sapudi tras comunicarse con el buque de carga cercano Meratus Project 3, que no pudo acercarse al navío incendiado debido a que transportaba una carga inflamable.

Imágenes difundidas por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate mostraron una densa humareda negra que salía de un costado del ferry y se extendía por gran parte del barco, mientras que videos que circulaban en redes sociales y grupos de mensajería mostraban a pasajeros aterrorizados, en su mayoría con chalecos salvavidas, agrupados en la cubierta y en las secciones superiores de la embarcación a la espera de ser rescatados; algunos se lanzaban al mar mientras llamas anaranjadas y humo negro se elevaban del barco en llamas.

El fuego envolvió el ferry casi por completo, según los reportes, con pasajeros reunidos en el puente y la proa. Un remolcador y otra embarcación que pasaba se acercaron y comenzaron a evacuar a los pasajeros poco antes de las 10 de la mañana, indicó el comunicado.

Para la tarde del domingo, varias embarcaciones cercanas lograron rescatar a 225 pasajeros y tripulantes y recuperaron cinco cuerpos. Al menos 41 personas seguían sin ser localizadas.

La causa del incendio no se conocía de inmediato y seguía bajo investigación.

Equipos de búsqueda y rescate enviaron una embarcación de rescate desde Surabaya, aunque funcionarios estimaron que tardaría unas seis horas en llegar al lugar. Se envió hacia la zona una lancha semirrígida desde el puesto de rescate de Sumenep, pero más tarde regresó a la costa debido al mar agitado y al fuerte oleaje. La Armada de Indonesia también desplegó un buque de guerra para ayudar.

El ferry, de 160 metros (525 pies) de eslora y 25 metros (82 pies) de manga, cubre la ruta Surabaya-Makassar, un trayecto que normalmente dura alrededor de 40 horas y es utilizado principalmente por viajeros nacionales y para el transporte de carga entre Java y Sulawesi.

Indonesia es un archipiélago de más de 17.000 islas donde los ferris son un medio de transporte habitual. Los desastres ocurren con regularidad, y a menudo se atribuyen a una débil aplicación de las normas de seguridad.

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Karmini informó desde Yakarta. La periodista de The Associated Press Edna Tarigan, en Jakarta, Indonesia, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.