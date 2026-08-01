Se reanuda la búsqueda de alpinistas desaparecidos tras avalancha en Broad Peak, Pakistán

Rescatistas respaldados por helicópteros militares reanudaron el sábado la búsqueda de al menos seis integrantes de una expedición de 10 personas arrastrada por una avalancha en el Broad Peak de Pakistán, dijeron las autoridades, un día después de que se recuperaran tres de los cuatro cuerpos hallados hasta ahora.

Un policial local, Tahir Khan, indicó que los restos mortales de la alpinista omaní Nathira Ahmed estaban siendo trasladados por aire a la capital, Islamabad, mientras que los cuerpos de la estadounidense Mallory Geis y del nepalí Bahadur Gurung permanecían en un hospital de Skardu, la principal ciudad de la región de Gilgit-Baltistán, en el norte de Pakistán.

La operación de búsqueda y rescate continuaba pese a que las esperanzas de encontrarlos se desvanecían, agregó.

La expedición perdió el contacto con su campamento base el jueves después de que una avalancha golpeara el Broad Peak mientras intentaban escalar la montaña, dijo el viernes Karrar Haidri, vicepresidente del Alpine Club de Pakistán.

No ha habido comunicación desde entonces, agregó señalando que alpinistas pakistaníes experimentados y helicópteros del ejército participan en el operativo.

Según el Alpine Club, la expedición incluía a cinco montañeros nepalíes, a la omaní y la estadounidense, al alpinista pakistaní Sohail Sakhi, un escalador chino identificado únicamente como Wang y otro extranjero cuya identidad no ha sido revelada.

El grupo estaba encabezado por el reconocido montañero Nirmal Purja, el exsoldado del ejército británico nacido en Nepal, ampliamente conocido como Nims Dai. En 2019, escaló las 14 cumbres más altas del mundo en un récord de 189 días, un logro recogido en el documental de Netflix “14 Peaks: Nothing Is Impossible”. Su marca fue superada en 2023.

Moving Mountains, una empresa de viajes con sede en Pakistán, anunció a finales del mes pasado que el grupo iba camino del pequeño poblado de Askole y les deseó un viaje seguro para subir el Broad Peak.

La expedición era el primer intento de Geis de coronar un 8.000 en Pakistán, mientras que se esperaba que fuera la última para Sakhi, quien es guía de la empresa, además de geógrafo y fotógrafo de alta montaña, y que ha escalado algunas de las principales cumbres del mundo, según la web de Moving Mountains.

Los accidentes son habituales en las expediciones de escalada en el norte de Pakistán debido a avalanchas, caída de hielo y rocas, la gran altitud y a que el clima cambia con rapidez.

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Khan informó desde Peshawar, Pakistán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.