19 muertos en una estampida en un popular festival hindú en el este de India

Una estampida durante un importante festival hindú en el estado de Bengala Occidental, en el este de India, dejó al menos 19 muertos, informaron funcionarios el domingo.

La estampida en Calcuta, la capital del estado, ocurrió la noche del sábado cuando una multitud cerca de un pabellón corrió a resguardarse al comenzar a llover durante Durga Puja, un festival hindú anual que celebra a la diosa Durga. Según la policía, algunos fieles cayeron en la carretera, lo que desencadenó la estampida.

El ministro principal Suvendu Adhikari, quien visitó la Facultad y Hospital Médico de Kolkata, adonde fueron trasladadas las víctimas, indicó que 19 personas habían muerto y que 25 recibían tratamiento. Anunció una pesquisa a cargo de un Equipo Especial de Investigación, que será encabezado por un juez del Tribunal Superior del estado.

La policía detuvo a algunos organizadores del pabellón, a personal de seguridad privada y a empleados de servicio, e investigaba si hubo fallas en el control de multitudes y en las medidas de seguridad.

Alrededor de 3.500 pabellones de Durga Puja, conocidos localmente como pandals, han sido instalados en toda Calcuta para el festival. Tras la estampida, las autoridades recomendaron que varios de los recintos más concurridos de Kolkata cerraran temporalmente a los visitantes.

Las avalanchas humanas son relativamente comunes en India durante festivales religiosos, ya que grandes multitudes, a veces de millones de personas, se congregan en áreas confinadas con pocas medidas de seguridad o de control de multitudes. Al menos 30 personas murieron en enero de 2025 cuando decenas de miles de hindúes se apresuraron a bañarse en un río sagrado durante el festival Maha Kumbh, la mayor reunión religiosa del mundo.

En 2013, peregrinos que asistían a un festival hindú en un templo del estado central de Madhya Pradesh entraron en pánico ante el temor de que un puente colapsara. Al menos 115 personas murieron aplastadas o se ahogaron en el río de abajo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.