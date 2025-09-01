Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Arrestan a hombre que estrelló camioneta contra verja del consulado ruso en Sydney

Associated Press
Domingo, 31 de agosto de 2025 23:48 EDT
AUSTRALIA-CONSULADO RUSO
AUSTRALIA-CONSULADO RUSO (AP)

Un hombre fue arrestado el lunes luego de estrellar una camioneta tipo SUV contra la verja de entrada del consulado ruso en Sydney, informó la policía.

La policía recibió un reporte a las 8:00 de la mañana del lunes sobre un vehículo no autorizado que permanecía estacionado en la entrada del consulado, ubicado en el suburbio oriental de Woollahra.

La policía intentó hablar con el conductor, pero éste estrelló la Toyota Kluger contra la verja de entrada, según un comunicado.

Dos agentes policiales sufrieron heridas leves y fueron atendidos por paramédicos. Nadie más resultó herido, añadió la policía.

La SUV se detuvo sobre el césped, cerca de un mástil de bandera, en las instalaciones del consulado.

Relacionados

Un hombre de 39 años fue arrestado. La policía no ha divulgado detalles sobre sus motivos o qué cargos le podrían presentar.

La Embajada de Rusia en la capital australiana, Canberra, no respondió a una solicitud de comentarios.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in