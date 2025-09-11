Muere un niño y otros nueve resultan heridos tras choque de auto contra un kínder en Canadá

Un niño pequeño murió cuando una camioneta deportiva atravesó la ventana de un jardín de infantes al norte de Toronto poco antes de la hora de recogida el miércoles.

La Policía Regional de York informó que el niño tenía solo un año y medio. Otros seis niños, con edades entre 18 meses y tres años, también resultaron heridos en el accidente. Uno de ellos seguía en estado crítico horas después.

La policía comunicó en una conferencia de prensa que tres miembros del personal también resultaron heridos en la escuela infantil cerca de Yonge Street y Nottingham Drive en Richmond Hill, Ontario.

Un conductor de unos 70 años fue arrestado en el lugar y la policía no creía que se tratara de un acto deliberado, indicó el agente Kevin Nebrija.

"Como pueden imaginar, esta fue una escena muy caótica. Puedo decirles que la información inicial sugiere que el vehículo estaba en el estacionamiento en ese momento y, por razones desconocidas, atravesó la parte frontal de la ventana", expresó. "Podemos entender que esta es una llamada muy alarmante para que los padres la reciban y asistan al final de su día".

Dijo que todos los niños habían sido localizados y los padres fueron informados.

En la escena, al caer la tarde, se podían ver pequeñas sillas azules y verdes más allá de los bordes irregulares de una ventana frontal completamente destrozada. Unas doce patrullas policiales estaban en el estacionamiento.

Nebrija señaló que en el momento del accidente, había 96 niños presentes en distintas salas del edificio.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.