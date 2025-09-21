Muere Sebabatso Mosamo, periodista visual de la AP en Sudáfrica

Sebabatso Mosamo, una periodista visual de The Associated Press en Sudáfrica que documentó elecciones, la pandemia de COVID-19 y la lucha de su país contra la pobreza y la violencia, ha fallecido. Tenía 39 años.

Mosamo murió el sábado en un hospital de Johannesburgo tras enfermar una semana antes, dijo un portavoz de la familia. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de su muerte.

Conocida por colegas y amigos como “Sebs”, Mosamo se unió a la AP en 2021 después de trabajar para varios prominentes medios de comunicación de Sudáfrica, utilizando fotos y videos para contar historias íntimas sobre personas en su país y su continente.

“Estamos sin palabras y nuestros corazones están destrozados”, dijo la familia de Mosamo en un comunicado. “Sentía un gran orgullo por su trabajo y su familia”, expresaron sus familiares.

Descrita como intrépida por colegas actuales y anteriores, y siempre dispuesta a defender lo que creía correcto, Mosamo había sido seleccionada este año para participar en un programa interno de liderazgo para empleados de la AP.

“Hubiera sido maravilloso presenciar más de su impresionante trayectoria como periodista de impacto. Es desgarrador que esto no vaya a suceder”, dijo Andrew Drake, subdirector de noticias de la AP para África.

Cuando tenía 26 años y aún era estudiante, Mosamo cubrió en 2012 la masacre de Marikana en Sudáfrica, en la que varios mineros en huelga mataron a dos policías y dos guardias de seguridad, y la policía respondió abatiendo a tiros a más de 30 mineros.

Este es el uso de fuerza más letal por parte de la policía sudafricana desde el fin del sistema de segregación racial del apartheid en 1994, y es una tragedia grabada en la psique de la nación.

Al llegar a Marikana un día después de los tiroteos y con los mineros aún en un tenso enfrentamiento con la policía, Mosamo se destacó como una de las pocas periodistas mujeres. Solo tenía una cámara de nivel básico sin lente de zoom, por lo que para capturar imágenes que aún se reconocen años después, se acercó lo más posible a los enfurecidos mineros, a pesar de la amenaza de más violencia.

“Lo llamamos hacer zoom con los pies”, dijo Mosamo en una entrevista con la estación de televisión sudafricana Newzroom Afrika en el décimo aniversario de la masacre.

“Quería captar una parte del elemento humano”, dijo Mosamo, quien se conectó con sus sujetos a nivel personal y logró encontrar momentos de humor y amabilidad en medio de la violencia; un colega fotografió a los mineros a su lado mirando fascinados mientras les mostraba las imágenes que les había tomado.

Mosamo coescribió un libro sobre Marikana, titulado “We Are Going To Kill Each Other Today” (“Hoy nos vamos a matar unos a otros”), y produjo un documental sobre la violencia en las zonas rurales de Sudáfrica.

El fotógrafo sudafricano Felix Dlangamandla, un excolega que colaboró con Mosamo y otros coautores del libro, dijo que ella siempre quería saber más.

“Siempre sentía que aún estaba aprendiendo. Era tan dedicada”, señaló.

Mosamo deja una hija pequeña, su madre y dos hermanos.

