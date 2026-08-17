Muere a los 36 años Hayden Panettiere, estrella de "Heroes" y "Nashville"

Hayden Panettiere, quien alcanzó la fama hace dos décadas como una animadora con superpoderes en la serie de televisión “Heroes” y logró éxito en la música country al interpretar a una cantante en “Nashville”, ha muerto a los 36 años.

La policía informó que Panettiere fue hallada inconsciente en un apartamento en Greenville, Carolina del Sur, poco antes de las 2 de la tarde del domingo. Se le practicaron maniobras para salvarle la vida, pero fue declarada muerta en el lugar.

No se ha proporcionado una causa de muerte. No había indicios de delito ni circunstancias sospechosas, indicó la policía en un comunicado. La Oficina del Forense del Condado de Greenville realizará una autopsia.

La estrella de televisión, que habría cumplido 37 años el viernes, había hablado abiertamente de sus luchas con la adicción al alcohol y la depresión, incluso después del nacimiento de su hija con el boxeador ucraniano Wladimir Klitschko en 2014.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden”, expresó su padre, Skip Panettiere, en un comunicado proporcionado a ABC. “Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que llevó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”.

Se enviaron solicitudes de comentarios por correo electrónico a un publicista de Panettiere sin recibir respuesta para The Associated Press.

Comenzó su carrera como actriz infantil

Panettiere inició su carrera como actriz cuando era niña en comerciales y telenovelas, pero fue su papel en “Heroes” el que la catapultó a la fama en 2006. La serie giraba en torno al lema: “Save the cheerleader, save the world” (Salva a la animadora, salva al mundo).

“Creo que ‘Heroes’ está muy de moda porque es una combinación realmente genial de todo lo que a la gente le encanta: les encanta la realidad, les encanta la ciencia ficción y cosas como ‘X-Men’, donde pueden soñar con algo más grande”, le comentó Panettiere a la AP en 2008. “Y en el centro están estas historias humanas con las que la gente puede identificarse, muy crudas. Y simplemente ha atrapado a todos en todos los grupos de edad”.

Ganó tres premios Teen Choice por ese papel y fue nominada a un Grammy por un álbum infantil narrativo, “A Bug’s Life: Read-Along”, además de prestar su voz a un personaje en la película animada de Disney.

Más tarde, Panettiere interpretó a una audaz promesa del country junto a Connie Britton en “Nashville”, que se emitió en ABC durante cuatro temporadas antes de ser cancelada y retomada en CMT. Ella misma cantó en la serie, que logró algunos éxitos en las listas country, dio pie a giras por Estados Unidos y le valió a Panettiere dos nominaciones al Globo de Oro como actriz de reparto. Once canciones que Panettiere grabó para “Nashville” aparecieron en las listas Hot Country Songs de Billboard durante la emisión de la serie, incluidas dos en las que participó Britton.

Estuvo en rehabilitación para abordar su adicción al alcohol

La hija de Panettiere, que ahora tiene 11 años, comenzó a vivir a tiempo completo con Klitschko en Ucrania cuando tenía 2. En ese momento, la actriz estaba lidiando con problemas de salud mental y adicción.

“Creo que ha habido esta idea equivocada muy común de que simplemente abandoné a mi hija”, afirmó en una entrevista con el podcaster Jay Shetty en mayo. “Eso no podría estar más lejos de la verdad”.

Contó que estuvo en un “ciclo horrible durante años de luchar contra la depresión y la ansiedad y el alcoholismo y el abuso de sustancias”, mientras “solo intentaba encontrar el camino de regreso, la salida de la oscuridad”.

Ingresó en rehabilitación en 2015, mientras filmaba “Nashville”.

“Fui yo quien se internó en el primer centro de tratamiento. Me estaba ahogando”, relató en una entrevista de 2023 con la revista Women’s Health.

Su hermano menor, Jansen Panettiere, quien también era actor, murió por una afección cardíaca en 2023, a los 28 años.

En el podcast de Shetty, Panettiere recordó cómo saltó a la fama pública gracias a “Heroes”, incluida la primera vez que fue seguida por los paparazzi. Describió su reacción como “puro terror”.

Panettiere también apareció en dos películas de “Scream”, protagonizó como personaje principal la cinta de 2009 “I Love You Beth Cooper” ("La noche de su vida") e interpretó a la hija pequeña de un entrenador de fútbol americano en “Remember the Titans” ("Duelo de titanes"). Habló de manera positiva sobre su experiencia filmando “Remember the Titans”, al decir que se sentía muy similar al personaje que interpretó, Sheryl Yoast, la hija de carácter fuerte y amante del fútbol americano del entrenador Bill Yoast, a quien dio vida Will Patton.

En sus memorias, “This Is Me: A Reckoning”, Panettiere se describió como una “optimista hasta la médula” que se negaba a ser definida por la tragedia.

“Una cosa que sé por mis 36 años en el ojo público es esta: la vida es un proceso que evoluciona día a día, año a año y, te guste o no, estás inmerso en un ciclo de crecimiento hasta el momento en que das tu último aliento”, escribió.

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El periodista de Associated Press Dave Collins y el redactor nacional Hillel Italie contribuyeron con información.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.