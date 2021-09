Michael K. Williams, no solo era el tipo de actor del que no podías apartar los ojos (su interpretación de Omar Little en “The Wire”, es una de las actuaciones más fascinantes de la televisión hasta la fecha), sino que también era un tanto sabio. Tenía la capacidad única de reflexionar sobre su propia vida y las circunstancias difíciles que había experimentado, al tiempo que traducía su propia conciencia de sí mismo a los demás, un regalo raro y precioso. No rehuyó decir su verdad.

Solo mire la forma en que el actor le dijo a The Guardian en 2015 lo difícil que le había sido adaptarse a la fama después del éxito de “The Wire”, admitiendo que había usado su papel de Omar “como un medio de escape”. “Ahora no uso mi trabajo como una forma de definirme: es lo que hago, no lo que soy”, dijo "tengo ese entendimiento ahora".

Siguió eso en otra entrevista al admitir que Omar, se había convertido en "un alter ego", uno detrás del cual podía esconderse. “Es un paria y me identifiqué inmensamente con eso. En lugar de usarlo como una herramienta para curarme, me escondí detrás de eso. Nadie llamaba a Michael en las calles. Todo era Omar, Omar, Omar. Confundí esa admiración. Se sintió bien. Pero no fue para mí. Fue para un personaje de ficción. Cuando terminó ese programa, junto con ese personaje, no tenía ni idea de cómo lidiar con eso. Me derrumbé".

También fue abierto sobre su batalla con las drogas y sobre las circunstancias que lo llevaron por ese camino rocoso. Todavía no sabemos qué le sucedió, las circunstancias que lo llevaron a su muerte a la joven edad de 54 años, pero su legado perdurará, sobre todo en los consejos que dio a sí mismo y a los demás.

Una de las principales influencias que tuvo en mí personalmente fue esta cita destacada sobre su yo más joven y probablemente sea uno de los mejores consejos para padres que he escuchado. En una entrevista el año pasado con Men's Health , Williams dijo: “Pasé gran parte de mi juventud sin sentirme hermoso. Cuando miro hacia atrás a mis fotos ahora cuando era niño, pienso, maldita sea, en realidad eras hermoso. No pude verlo en ese entonces. Eso es algo importante que me hace volver a trabajar con los jóvenes de mi comunidad. Les dejo saber que son hermosos".

Williams, quien fundó y trabajó con organizaciones juveniles para abordar la violencia armada y mejorar las relaciones entre los jóvenes y la policía, agregó: “Una de las cosas que he estado haciendo en mi comunidad es infundir orgullo. Al aparecer y caminar, les hago saber que todavía me preocupo por esta comunidad, que todavía me importan".

Y eso es todo, ese es el espíritu que intentaré emular como padre; que todos debemos intentarlo y emular con nuestros propios hijos y con los jóvenes que nos rodean: debemos decirles que son hermosos. No solo físicamente, por supuesto, sino de adentro hacia afuera. Y está claro que su sentimiento ha tocado una fibra más amplia, a juzgar por la respuesta en las redes sociales a este tweet que lo señala.

“Esta cita de Michael K. Williams se quedará conmigo para siempre”, escribió una persona. "Al leer sus entrevistas, es profundamente vulnerable en todas y cada una de ellas".

Leer Más: Genera polémica nuevo centro de distribución de Amazon en Tijuana

Esa era la belleza de Williams: no tenía miedo de ser real, vulnerable, de revelarse a sí mismo y sus defectos. Tampoco se avergonzaba de compartir sus arrepentimientos, como lo que deseaba haber podido decirle a su yo más joven sobre su apariencia, su poder y su potencial.

Porque esa es la cuestión, ya ve: cuando les decimos a los niños que son hermosos y lo ampliamos para que adquieran un sentido más amplio y menos superficial, también les estamos diciendo que son importantes. Les estamos dando la versión de la belleza de Roald Dahl, como escribe en The Twits : “Una persona que tiene buenos pensamientos nunca puede ser fea. Puedes tener la nariz torcida y la boca torcida, la papada y los dientes que sobresalen, pero si tienes buenos pensamientos, brillarán en tu cara como rayos de sol y siempre estarás encantadora".

Les decimos a los niños que pueden ser pequeños, pero que tienen el poder de ser y de hacer el bien. Les estamos diciendo, de manera crucial, que son vistos. Y les estamos diciendo que deben creer en sí mismos, porque nosotros lo hacemos (y si ellos también lo creen), ellos tienen el poder de cambiar el mundo.

Cuando leo las palabras de Williams, pienso en este impresionante poema de Maggie Smith, que lleva un mensaje crucial en su última línea: "Cualquier agente de bienes raíces decente, que te enseñe una verdadera mierda, gorjea sobre buenos huesos: este lugar podría ser hermoso, ¿verdad?. Podrías hacer que este lugar sea hermoso".

Ese es el legado que deja Michael K. Williams. Hizo el mundo más hermoso, inspiró a otros a ser bellos y se le extrañará maravillosamente.