Michael K Williams, estrella de la serie de HBO, The Wire y Boardwalk Empire, ha sido encontrado muerto en su apartamento de Nueva York a los 54 años.

Según el New York Post, el actor fue encontrado por la policía el lunes por la tarde (6 de septiembre) en su ático en Williamsburg. También se encontró parafernalia de drogas, lo que indica una posible sobredosis, informó el periódico.

También indican que Williams fue encontrado por su sobrino en el comedor del apartamento.

Al parecer, una fuente policial dijo al periódico que no se sospechaba de "ningún acto sucio".

Además, el periódico informa que su cuerpo fue encontrado alrededor de las 2 p.m. y el actor fue declarado muerto a las 2,12 p.m.

Un representante del actor, confirmó su fallecimiento a The Hollywood Reporter y dijo que fue “con profundo dolor la familia anuncia el fallecimiento del actor nominado al Emmy, Michael Kenneth Williams. Piden su privacidad mientras lloran esta pérdida insuperable”.

En un comunicado, HBO dijo: “Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Michael Kenneth Williams, miembro de la familia de HBO durante más de 20 años”.

"Si bien el mundo es consciente de su inmenso talento como artista, conocimos a Michael como un querido amigo amado por todos los que tuvieron el privilegio de trabajar con él. Enviamos nuestro más sentido pésame a su familia por esta inconmensurable pérdida".

Williams saltó a la fama en The Wire de HBO, interpretando al temible atracador Omar Little. Barack Obama una vez llamó a Little su "personaje favorito" y "el tipo más duro y malo del programa".

Hablando sobre el papel , Williams dijo: "Omar se convirtió en un alter ego. Un hombre gay al que no le gusta la ropa elegante o los autos lujosos, no consume drogas, ni siquiera maldice y roba a la mayoría de los traficantes de drogas de la comunidad. Él es un paria y me identifiqué inmensamente con eso. En lugar de usarlo como una herramienta para tal vez curarme, me escondí detrás de eso”.

“Nadie llamaba a Michael en las calles. Todo era Omar, Omar, Omar. Confundí esa admiración. Se sintió bien. Pero no fue para mí. Fue para un personaje de ficción. Cuando terminó ese programa, junto con ese personaje, no tenía ni idea de cómo lidiar con eso. Me derrumbé".

También habló sobre su batalla con las drogas y cómo durante el rodaje de la tercera temporada deThe Wire, había buscado la ayuda de una iglesia en Newark, Nueva Jersey.

Nacido en la ciudad de Nueva York y criado en el vecindario East Flatbush de Brooklyn, su ruptura en la industria del entretenimiento, se produjo a través de su trabajo como bailarín, donde trabajó y realizó giras con artistas como Madonna, Tupac y George Michael.

La cicatriz distintiva en su rostro fue el resultado de una pelea cuando tenía 25 años.

Williams, actor cuatro veces nominado al Emmy, también participó en The Night Of, When They See Us y Lovecraft County.

También apareció en varias películas aclamadas como Inherent Vice, 12 Years a Slave, Motherless Brooklyn y The Road.

Williams, fue nominado cinco veces para un Emmy, incluso en los premios Primetime Emmy de este año por su papel en el condado de Lovecraft .

Aún no se ha revelado la causa de la muerte.