Una pelea que estalló mientras el fallecido actor Michael K Williams celebraba su 25º cumpleaños le dejó una gran cicatriz en la cara, lo que le dio un aspecto distintivo que le llevó a su papel en una película.

El actor de 54 años, que fue encontrado muerto en su apartamento el lunes (6 de septiembre), dijo a la National Public Radio en 2014 que sufrió la lesión fuera de una “fiesta pop” en un bar en Queens, Nueva York.

“Vi que dos de mis otros amigos estaban siendo rodeados por unos tipos que no conocía y parecía que estaban a punto de ser asaltados”, comentó.

“Y dije: ‘Yo, estoy listo para irme. Volvamos. Voy a volver a casa ahora’”.

Pero Williams mencionó “este tipo seguía caminando detrás de mí”.

“No paraba de chuparse los dientes, y yo le miraba y le decía: “¿Qué pasa, tío? Yo, hermano, ¿cuál es tu problema?”, describió.

“Y el tipo se pasó la mano por la boca y simplemente -lo que me pareció- me golpeó, pero lo que hizo fue escupir una navaja”, añadió Willams. “Estaba colocando la navaja en su boca para que quedara entre su dedo medio y su dedo anular, y entonces simplemente fue - me pasó por la cara, y esto me cortó la cara”.

“En realidad fue el primer golpe de la pelea. Así que nos las arreglamos para escapar con nuestras vidas, apenas, esa noche”.

Leer más: Sylvester Stallone habla de su carrera: “Estoy mejor ahora que nunca”

La cicatriz le recorre el centro de la frente, pasando por la nariz y la mejilla derecha antes de terminar cerca de la boca.

El incidente cambió la carrera de Williams para siempre. Mientras que hasta entonces había protagonizado vídeos musicales, los directores se fijaron en él para “papeles de matón”.

No pasó mucho tiempo antes de que el fallecido rapero Tupac Shakur, que estaba rodando la película Bullet de 1996, “viera por casualidad una foto mía en forma de Polaroid y dijera: ‘Este tipo parece lo suficientemente matón como para interpretar a mi hermano pequeño’”.

En otra entrevista en The Hollywood Reporter en 2011, Williams habló sobre su decisión de no defenderse de su agresor. “Sabía que no quería tener las manos manchadas de sangre. Y honestamente creo que porque lo dejé pasar, no albergaba ningún mal sentimiento, no reaccioné de forma negativa en venganza, creo que algo pasó en mi interior, espiritualmente”.

“Por eso la gente mira esto [la cicatriz] y ve una cosa hermosa. Si hubiera tomado el otro camino, creo que se me habría hecho fea, desde dentro”.

Tras protagonizar Bullet, Williams consiguió papeles en Law & Order, The Soprano y The Wire.

Su interpretación del atracador Omar Little en The Wire fue la más famosa de su carrera.

Tras conocer la muerte del actor, David Simon, cocreador de The Wire, tuiteó: “demasiado destruido ahora mismo para decir todo lo que debería decirse. Michael era un buen hombre y un talento poco común, y en nuestro viaje juntos siempre mereció las mejores palabras. Y hoy esas palabras no llegarán”.

Lea otros homenajes de celebridades y fanáticos al actor aquí .