Liberan a estudiante de Princeton secuestrada durante dos años por Hezbolá iraquí, anuncia Trump

Liberaron a una estudiante de la Universidad de Princeton, tras ser retenida durante más de dos años por una milicia apoyada por Irán, según anunció Donald Trump.

En una publicación en las redes sociales el martes, el presidente indicó que Elizabeth Tsurkov, de 38 años, desaparecida durante un viaje de estudios en marzo de 2023, había sido devuelta a la embajada estadounidense en Irak tras más de 900 días de secuestro.

“Me complace informar que Elizabeth Tsurkov, una estudiante de Princeton, cuya hermana es ciudadana estadounidense, acaba de ser liberada por Kataeb Hezbolá (Hezbolá MILITANTE), y ahora se encuentra a salvo en la embajada estadounidense en Irak tras haber sido torturada durante muchos meses”, escribió el presidente en Truth Social el martes.

“Siempre lucharé por la JUSTICIA y nunca me rendiré. HAMÁS, LIBERA A LOS REHENES, ¡AHORA!”, manifestó.

Elizabeth Tsurkov, desaparecida durante un viaje de estudios en marzo de 2023, fue devuelta a la embajada estadounidense en Irak tras más de 900 días de cautiverio ( Foreign Policy Research Institute )

La noticia también la confirmó el primer ministro iraquí, Mohammed Shia al-Sudani, quien la describió como una culminación de los amplios esfuerzos realizados por los servicios de seguridad a lo largo de muchos meses.

“Reafirmamos, una vez más, que no toleraremos ninguna concesión a la hora de hacer cumplir la ley y defender la autoridad del Estado, ni permitiremos que nadie socave la reputación de Irak y de su pueblo”, escribió en X.

Cuatro meses después de la desaparición de Tsurkov, el gobierno israelí anunció que había sido secuestrada por Kataeb Hezbolá.

El grupo paramilitar chita tiene su base en Irak y es una organización separada del movimiento Hezbolá, también respaldado por Irán, pero que opera en Líbano. Ambos figuran en la lista de organizaciones terroristas del gobierno estadounidense y están vinculados al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán.

Estudiante desaparecida ( Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved. )

Tsurkov viajó a Irak en enero de 2023 para realizar una investigación académica para su doctorado como miembro élite de la Ivy League. Según The New York Times, tiene pasaportes israelí y ruso, pero entró en el país utilizando sus documentos rusos debido a las tensiones entre Irak e Israel.

Desde su desaparición, la única señal directa de vida que había recibido la familia de Tsurkov fue un video suyo de noviembre de 2023 emitido en una cadena de televisión iraquí y difundido en las redes sociales proiraníes.

Sin embargo, nunca perdieron la esperanza de que la liberarían. Los informes de mayo sugerían que los negociadores habían estado muy cerca de llegar a un acuerdo, pero las condiciones eran complicadas y nada se materializó en aquel momento.

Los repetidos intentos de conseguir su libertad habían desembocado en un callejón sin salida.

The Independent se puso en contacto con la Universidad de Princeton en busca de comentarios sobre la liberación de Tsurkov.