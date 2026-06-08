Según un informe, Arabia Saudita destinará 16.000 millones de dólares a cancelar partes de Neom, una cifra que supera el gasto previsto para construir algunos componentes del ambicioso desarrollo futurista.

Concebido como uno de los pilares de la estrategia Visión 2030, Neom contemplaba inversiones de cientos de miles de millones de dólares para levantar una estación de esquí en la montaña, complejos turísticos costeros y una extensa zona industrial a lo largo del mar Rojo, con el objetivo de impulsar la industria turística saudí.

En el centro de esos planes estaba The Line, la ciudad lineal de 170 kilómetros diseñada para atravesar el desierto saudí, cuyos planes fueron reducidos de forma significativa a principios de este año.

Ahora, casi una década después de que el príncipe heredero Mohammed bin Salman presentara la iniciativa, el presupuesto de Neom para los próximos cinco años incluye 60.000 millones de riales saudíes (unos 16.000 millones de dólares) destinados a pagos a contratistas para rescindir acuerdos de largo plazo, según informó Semafor.

open image in gallery Diseño conceptual de las estructuras paralelas de 500 metros que conforman The Line ( NEOM )

Los pagos responden a cláusulas de penalización incluidas en contratos cancelados tras la fuerte reducción del proyecto, que el príncipe heredero Mohammed bin Salman había presentado como una pieza clave para diversificar la economía saudí y reducir su dependencia del petróleo mediante el impulso al turismo internacional.

Sin embargo, después de varios retrasos y un fuerte aumento de los costos, Financial Times informó en enero que los planes serían reducidos y que los responsables evaluaban una versión “mucho más pequeña” que la concebida originalmente.

De hecho, destacados arquitectos dijeron entonces a The Independent que la iniciativa estaba destinada al fracaso desde el principio.

open image in gallery El plan contemplaba construir una ciudad completa entre dos rascacielos paralelos separados por 2 kilómetros ( NEOM )

“Es un excelente ejemplo de un tipo de arquitectura que busca provocar una reacción”, afirmó James Campbell, arquitecto e historiador de la arquitectura de la Universidad de Cambridge. “Siempre fue una estrategia de promoción para Arabia Saudita”.

Desde su anuncio, The Line recibió críticas de expertos que cuestionaron su viabilidad. Según Campbell, el problema no era tanto si podía construirse desde un punto de vista técnico, sino que el concepto carecía de sentido desde la planificación urbana y planteaba serias dudas económicas.

Además, distintos reportes señalan que fue el propio príncipe heredero Mohammed bin Salman quien impulsó la idea de una ciudad lineal. El diseño original, elaborado por el estudio de arquitectura Morphosis, con sede en Los Ángeles, proponía una franja urbana de 2 kilómetros de ancho que se extendería desde la costa hasta las montañas y estaría conectada de extremo a extremo por una línea ferroviaria.

open image in gallery La idea de una megaciudad construida entre dos rascacielos habría surgido del príncipe heredero Mohammed bin Salman ( Discovery Channel )

Se estimaba que la construcción de The Line tendría un costo de 500.000 millones de dólares. Hasta ahora, Arabia Saudita habría invertido alrededor de 64.000 millones de dólares en Neom, según distintos reportes.

La reducción del proyecto llegó después de una revisión estratégica que derivó en despidos, una reestructuración corporativa y una reevaluación general de los planes, informó Semafor a principios de este año. Además, ese proceso comenzó tras la llegada de Aiman Al-Mudaifer como director ejecutivo de Neom el año pasado.

The Independent se puso en contacto con Neom para solicitar comentarios.

Traducción de Leticia Zampedri