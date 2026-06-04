Las autoridades de Kuwait difundieron imágenes que, según afirman, muestran drones iraníes atacando el Aeropuerto Internacional de Kuwait el miércoles (3 de junio).

El video muestra cómo un dron iraní impacta contra el techo de la terminal, que estalla en llamas. Las autoridades kuwaitíes y los medios estatales informaron que una persona murió y más de 60 resultaron heridas.

El ataque causó “graves dañoa” al edificio de la Terminal 1, informó la agencia estatal de noticias, con declaraciones de la Autoridad General de Aviación Civil.

La Guardia Revolucionaria, la fuerza de élite iraní, afirmó que no disparó contra el aeropuerto y atribuyó la destrucción a misiles interceptores estadounidenses que no alcanzaron sus objetivos, según los medios estatales iraníes.

Funcionarios militares estadounidenses afirmaron que eso no era cierto y que los drones iraníes atacaron el aeropuerto de manera deliberada.