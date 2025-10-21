Una espesa y peligrosa bruma cubre Nueva Delhi tras los fuegos artificiales de Diwali

Una densa mezcla de humo y niebla cubrió la capital de India el martes, al día siguiente de que millones de personas celebraran el festival hindú de Diwali con fuegos artificiales que elevaron la contaminación del aire a niveles peligrosos en toda la ciudad.

La gente en Nueva Delhi encendió petardos hasta altas horas de la noche del lunes, llenando el aire de humo y pequeñas partículas que se mezclaron con la contaminación estacional en unas condiciones climáticas sin viento. Para la mañana del martes, el Índice de Calidad del Aire de la ciudad había superado el 350 en varios vecindarios, un nivel considerado "grave" y peligroso para respirar, según la exposición máxima diaria recomendada por la Organización Mundial de la Salud.

La visibilidad también disminuyó en algunas partes de la ciudad mientras una neblina gris envolvía las calles, los rascacielos y los monumentos históricos.

"Nunca he visto algo así antes. No podemos ver nada aquí debido a la contaminación", afirmó Vedant Pachkande, un turista que visitaba Nueva Delhi.

El máximo tribunal de India relajó la semana pasada una prohibición total sobre los petardos en Nueva Delhi durante Diwali, permitiendo el uso limitado de "petardos ecológicos" que emiten menos contaminantes. Desarrollados por institutos de investigación federales, están diseñados para reducir las emisiones de partículas y gases en aproximadamente un 30%. El tribunal había dicho que podrían usarse durante horas específicas desde el sábado hasta el martes, pero como en años anteriores, la regla fue mayormente ignorada.

Nueva Delhi y su región metropolitana, hogar de más de 30 millones de personas, suelen estar entre las ciudades más contaminadas del mundo durante los meses de invierno, cuando los fuegos artificiales generalizados de Diwali coinciden con el clima más frío y el humo de la quema de rastrojos realizada por agricultores en estados cercanos.

Las autoridades en Nueva Delhi han implementado un conjunto de medidas para reducir los niveles de contaminación, que incluyen límites a la actividad de construcción y restricciones a los generadores diésel. Pero los ambientalistas dicen que se necesitan soluciones a largo plazo, como energía más limpia y controles más estrictos de emisiones de vehículos, para prevenir la crisis anual.

El aumento de la contaminación también reduce la cantidad de luz solar que recibe India, según un estudio reciente.

Científicos indios han encontrado que las horas de sol, el tiempo en que la luz solar intensa llega a la Tierra, han disminuido constantemente en la mayor parte de India debido al aumento de la contaminación del aire, según un estudio publicado este mes en Scientific Reports, una revista de Nature Portfolio. Los investigadores atribuyeron la caída al aumento de aerosoles, pequeñas partículas de emisiones industriales, quema de biomasa y contaminación vehicular.

"Vemos un mayor impacto en regiones más contaminadas como el norte de India", dijo Manoj K. Srivastava, científico de la Universidad Hindú de Banaras y uno de los autores del estudio.

Srivastava señaló que la reducción de la luz solar puede afectar a la cantidad de energía solar que India puede generar, así como a la productividad agrícola del país, además de impactar el medio ambiente local y la salud de las personas.

El reportero de clima de AP Sibi Arasu contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.