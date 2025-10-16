EEUU rechaza propuesta para extraer carbón en tierras públicas de Utah

Las autoridades estadounidenses rechazaron la oferta de una empresa minera para extraer 1,3 millones de toneladas de carbón debajo de un bosque nacional en Utah, la tercera propuesta de venta de carbón de tierras públicas en el oeste de Estados Unidos que fracasa este mes.

El fracaso en las ventas representa un revés en el impulso del presidente Donald Trump para revivir una industria que lleva casi dos décadas en declive.

El Departamento del Interior rechazó la única oferta que recibió para el carbón en un arrendamiento propuesto de 120 acres (49 hectáreas) en el Bosque Nacional Manti-La Sal, cerca de la mina Skyline en el centro de Utah, porque no cumplía con los requisitos de la Ley de Arrendamiento de Minerales, dijo el jueves la portavoz de la agencia, Alyse Sharpe.

La ley de arrendamiento requiere que las empresas paguen el valor de mercado justo por el carbón extraído de tierras públicas. Sharpe se negó a decir cuánto se ofertó. La venta la solicitó una subsidiaria de la empresa minera de Utah Wolverine Fuels LLC, que opera la mina Skyline y otras minas de carbón en el centro de Utah.

El secretario del Interior, Doug Burgum, dijo hace dos semanas que el gobierno abriría 13 millones de acres de tierras federales para la minería de carbón. Pero no está claro quién querría ese combustible, ya que las empresas de servicios públicos recurren al gas natural, que es más barato, y a las energías renovables como la del viento y la solar para generar electricidad.

Las emisiones de la quema de carbón son uno de los principales causantes del cambio climático que está elevando los niveles del mar y haciendo que el clima sea más extremo.

El 6 de octubre, una venta de carbón de tierras públicas en Montana, que habría sido la más grande por parte del gobierno en más de una década, recibió una sola oferta de 186.000 dólares, o aproximadamente una décima de centavo por tonelada de carbón, y fue rechazada posteriormente. Ese arrendamiento contenía 167 millones de toneladas de carbón en el sureste de Montana, cerca de la mina Spring Creek de la Navajo Transition Energy Co.

Dos días después, el Departamento del Interior pospuso una venta aún mayor: 440 millones de toneladas junto a la mina Antelope de la compañía propiedad de la Nación Navajo en Wyoming.

Sharpe repitió la afirmación de la administración republicana de Donald Trump de que las políticas de los expresidentes Joe Biden y Barack Obama fueron las culpables de las ventas fallidas, diciendo que los demócratas intentaron “desmantelar la producción nacional y sacudir la confianza de los inversores en la industria”.

Ambos demócratas intentaron frenar las ventas de carbón de tierras públicas, pero esas políticas fueron revertidas por Trump.

Otras tres licitaciones de arrendamientos de carbón de tierras públicas durante la administración Trump si tuvieron éxito. La más grande, en Alabama, involucró 54 millones de toneladas de carbón utilizado en la fabricación de acero que se vendieron el mes pasado por 46 millones de dólares, o aproximadamente 87 centavos por tonelada. Dos ventas recientes en Dakota del Norte de arrendamientos que contenían un total combinado de 30 millones de toneladas de carbón recaudaron 186.000 dólares en total, o menos de un centavo por tonelada.

“A medida que crece la demanda de energía confiable y despachable, el carbón sigue siendo un componente crítico para garantizar energía asequible y confiable para el pueblo estadounidense”, afirmó Sharpe en un comunicado.

Pero analistas de la industria y economistas dicen que la principal causa del retroceso del carbón han sido las fuerzas del mercado que hacen que otros combustibles sean más económicos. Muchas plantas de energía que operan gracias a grandes minas en tierras públicas en el oeste están cerca de su jubilación.

Los ambientalistas han luchado durante años contra la expansión de la mina Skyline de Utah. Emma Yip, del Centro para la Diversidad Biológica, describió el rechazo de la oferta como “otro fracaso más para la administración Trump” en su intento de apuntalar una industria moribunda.

“El carbón es una de las fuentes de energía más sucias del planeta y su quema sigue enfermando y matando a los estadounidenses. No hay ninguna razón defendible para mantenerlo con soporte vital cuando absolutamente nadie lo quiere”, indicó Yip.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.