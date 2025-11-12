Taiwán evacúa a 8.300 personas y cierra escuelas antes de la llegada de tormenta tropical

Taiwán evacuó a más de 8.300 personas de áreas costeras y montañosas y cerró escuelas antes de que una tormenta tropical rozara la parte sur de la isla más tarde el miércoles.

Fung-wong tenía la fuerza de un supertifón cuando azotó Filipinas el domingo, causando inundaciones, deslizamientos de tierra, cortes de energía y al menos 27 muertes. Aunque mantenía fuerza de tormenta tropical el miércoles por la mañana, se esperaba que continuara perdiendo velocidad del viento y tamaño a medida que se acercaba a Taiwán.

Las fuertes lluvias e inundaciones hirieron al menos a 51 personas hasta la mañana del miércoles, según la Agencia Nacional de Bomberos.

Las autoridades evacuaron a 8.326 personas, la mayoría de ellas del condado oriental de Hualien, donde un tifón en septiembre dejó 18 muertos.

Un arroyo desbordado inundó una aldea en Hualien el martes. Imágenes transmitidas por medios locales mostraron un automóvil arrastrado por las crecidas.

Las escuelas y oficinas cerraron en las partes central y sur de Taiwán, incluidas las ciudades costeras de Kaohsiung, Taichung y Tainan, así como los condados de Pingtung, Chiayi y Miaoli. La capital, Taipéi, en el norte de la isla, operaba con normalidad.

Hasta la mañana del miércoles, Fung-wong se encontraba unos 140 kilómetros (87 millas) al suroeste de Taiwán en el mar de China Meridional, moviéndose hacia el noreste a 16 km/h (10 mph). Se esperaba que tocara tierra durante la tarde o noche y rozara la parte sur de la isla antes de salir por su lado sureste.

La tormenta tenía vientos máximos sostenidos de 65 km/h (40 mph) y ráfagas más fuertes.

Las autoridades advirtieron a los residentes de toda la isla que evitaran ir a la playa, donde se esperaba que las olas alcanzaran entre tres y cinco metros (entre 10 y 16 pies). Se debían asegurar letreros, cercas y macetas en previsión de fuertes vientos.

En Filipinas, más de 623.300 personas permanecían en centros de evacuación el miércoles, según la Oficina de Defensa Civil.

Varias de las muertes en Filipinas ocurrieron en aludes de tierra en la Cordillera, una región montañosa de seis provincias popular entre mochileros y turistas por sus pueblos rodeados de pinares, campos de fresas y terrazas de arroz en las laderas.

El periodista de Associated Press Jim Gomez en Manila, Filipinas, contribuyó a este informe.