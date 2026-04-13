La energía solar puede salvar a los agricultores en EEUU, pero es difícil vencer la oposición local

A través de la ventana de su cosechadora, Wayne Greier observa a su hijo adolescente Blake conducir un tractor por un campo vacío, arrastrando un arado hasta colocarlo en posición para otra incierta temporada de siembra de primavera.

Greier se preocuparía menos si la granja solar que quería en su terreno se hubiera concretado. Pero funcionarios locales la bloquearon en 2023 en virtud de una ley estatal de Ohio, y Greier —ante una pesada deuda médica— tuvo que vender parte de su tierra para mantenerse a flote. El acuerdo que se frustró le habría aportado unos 540.000 dólares en pagos de arrendamiento cada año.

“Fue nuestra salvación”, manifestó. “No era ese panorama aterrador que a todo el mundo le gusta pintar sobre la energía solar y la pérdida de tierras agrícolas”.

La oposición local a la energía solar ha sido durante mucho tiempo un obstáculo para los desarrolladores de energía verde. Pero algunas comunidades están trabajando para revertir las restricciones locales, citando los beneficios fiscales y los empleos que aportan los proyectos, así como los pagos de arrendamiento de las empresas energéticas, que pueden proporcionar ingresos estables a los agricultores en una industria volátil.

Cuando una empresa solar se le acercó con la intención de construir paneles en parte de su terreno, Greier, de 42 años y agricultor de sexta generación, dudó. Pero, ante 1 millón de dólares en deuda médica tras una larga batalla con el COVID y complicaciones relacionadas, vio una oportunidad para salvar su granja.

Algunos en la comunidad lo vieron de otra manera.

Greier contó que él y su familia fueron marginados mientras el debate sobre el proyecto se desarrollaba en reuniones públicas. Su salud mental se desplomó. Y el proyecto finalmente fue bloqueado en virtud de una ley estatal que permite a los condados impedir la construcción de parques eólicos y solares en terrenos que consideren “restringidos”.

“Yo era el que iba a perder la granja de sexta generación. Yo era el que no podía mantener a mi familia”, expresó.

Un momento difícil para las energías renovables

La hostilidad del presidente Donald Trump hacia la energía verde ha golpeado a la industria al eliminar subsidios, préstamos e incentivos fiscales. Pero incluso antes de su regreso a la Casa Blanca, las prohibiciones locales a la energía renovable se estaban volviendo más comunes. Un estudio de 2025 de la Universidad de Columbia encontró que, de 2023 a 2024, hubo un aumento del 16% en las leyes locales en 44 estados que restringieron este tipo de proyectos.

“Muchas comunidades quieren descarbonizar y probablemente, en teoría, apoyan la energía renovable”, dijo Juniper Katz, profesora adjunta de la Universidad de Massachusetts que se centra en política ambiental. Pero, añadió, “cuando se trata de tu comunidad y tu patio trasero, equilibrar estos procesos para que la gente sienta que ha tenido voz sin crear tantos puntos de veto que no se pueda hacer nada, creo que ahí está el truco. Y no es fácil”.

Funcionarios del condado Dearborn, Indiana, pausaron el desarrollo solar durante un año en febrero tras la preocupación de residentes por la cercanía de paneles solares a viviendas y el posible impacto ambiental de los materiales de los paneles.

Bobby Rauen, que vive cerca de parte de un proyecto solar propuesto de 1.200 acres (486 hectáreas) en ese condado, está entre los residentes que solicitaron la pausa. Señaló que espera que los funcionarios aprovechen este tiempo para crear mejores protecciones para quienes viven cerca de posibles proyectos solares. También indicó que le preocupaba que las tierras agrícolas no vuelvan a producir si los paneles solares se retiran eventualmente.

Después de que funcionarios del condado Mahoning, Ohio, detuvieran el proyecto planificado por Greier —de 675 acres (273 hectáreas) y 150 megavatios—, él decidió ayudar a otros que querían energía solar en sus tierras, al afirmar que “no quería ser una víctima”. Como miembro de Renewable Energy Farmers of America, Greier, que principalmente cultiva maíz y soja, ha compartido su experiencia con legisladores, grupos de defensa y en comunidades que debaten el desarrollo de energía verde.

Recientemente habló con funcionarios gubernamentales en una reunión pública en el condado Richland, Ohio, a unos 161 kilómetros (100 millas) de su casa. Allí, defensores lograron incluir en la boleta un referendo este mayo para revertir la prohibición del condado sobre proyectos eólicos y solares.

Morgan Carroll, residente del condado de toda la vida, ha estado trabajando desde el verano pasado para reunir apoyo para eliminar la prohibición. Aunque no es agricultora ni propietaria de tierras, Carroll dijo que respalda los empleos y los ingresos fiscales que estos proyectos pueden aportar y cree que la prohibición les quita la decisión a los residentes, y que algún día podría afectar a sus dos hijos pequeños.

“Quiero que estén en un condado que pueda ofrecer empleos, que pueda ofrecerles una buena escuela”, dijo. “No quiero tener que mudarme”.

La política federal influye en las leyes locales

Los republicanos del Congreso y el gobierno de Trump adelantaron los plazos para que los proyectos solares a escala de servicios públicos pudieran calificar para incentivos fiscales tras la aprobación de una gran ley de exenciones tributarias y recortes de gasto en julio pasado. Ahora, los proyectos solares a escala de servicios públicos deben estar en funcionamiento para finales de 2027 para calificar.

El año pasado, Lita Leavell y su esposo, Joe, que operan una granja ganadera de 1.000 acres (405 hectáreas) en Lancaster, Kentucky, esperaban albergar un proyecto solar a escala de servicios públicos en aproximadamente la mitad de su terreno, lo que les habría aportado un estimado de 60.000 dólares al año. Al igual que Greier, los pagos de arrendamiento habrían garantizado que la tierra pudiera permanecer en su familia.

Pero después de que se aprobara en 2023 una ordenanza del condado Garrard que restringía el desarrollo solar, la empresa energética con la que trabajaba Leavell decidió poner fin al proyecto.

Parte del razonamiento de su condado para la ordenanza fue la oposición del gobierno federal a la energía solar y el deseo del gobierno de Trump de detener proyectos a escala de servicios públicos en tierras agrícolas, dijeron líderes del condado durante una reunión en agosto de 2025. Leavell, quien dijo ser republicana, cuestionó por qué la falta de apoyo federal a proyectos de energía verde debería afectar su capacidad de impulsar estos proyectos en su propia tierra. Ella y un grupo de otros seis propietarios de tierras están demandando para anular la ordenanza.

“Lo que supongo que me desconcertó tanto es que hay muchas cosas peores que podrían estar al lado tuyo”, comentó.

Una cuestión de derechos de propiedad

Carroll, que ayudó a reunir firmas para el referendo en el condado de Richland, Ohio, descubrió que cuando el debate sobre los proyectos solares se planteaba como una cuestión de derechos de propiedad, la gente en la comunidad era más receptiva.

Greier también se centra en los derechos de propiedad cuando habla del tema. Su granja es su plan de jubilación y, según dijo, debería tener el derecho de usarla para mantener a su familia.

“Hay familias que dependen de esto y lo están buscando”, afirmó. “Y se les ha quitado esta oportunidad”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.