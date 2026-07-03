Suben muertes 29% en Francia en una semana de calor récord, afirma agencia de salud

Las muertes aumentaron casi un tercio en Francia durante la semana más calurosa de una ola de calor récord el mes pasado, informó la autoridad de salud pública del país el viernes, al reportar al menos 2.000 fallecimientos más que en la semana anterior, cuando las temperaturas ya estaban subiendo y llenando las salas de urgencias con víctimas del calor.

Las cifras nuevas, y aún incompletas, de Salud Pública Francia duplicaron su primera estimación preliminar de al menos 1.000 muertes adicionales que dio el domingo pasado. Esa estimación anterior abarcaba sólo tres de los días más calurosos de un calor extremo y mortal.

En París, directores de servicios funerarios han señalado que han tenido dificultades para encontrar lugares donde almacenar los cuerpos antes del entierro o la cremación, y algunas morgues indicaron que estaban llenas y tuvieron que rechazar cuerpos.

El recuento actualizado de muertes de Salud Pública Francia abarca la semana del 22 al 28 de junio, durante la cual Francia registró sus días más calurosos de la historia y se batieron récords de temperaturas máximas diurnas y nocturnas en muchas ciudades y localidades de todo el país. El calor también rompió récords de temperatura en muchas otras partes de Europa.

Salud Pública Francia indicó que ha contabilizado hasta ahora 8.973 muertes para esa semana y advirtió que la cifra sigue siendo sólo parcial. Precisó que el total preliminar fue un 29% superior a las 6.948 muertes registradas en la semana anterior, del 15 al 21 de junio, cuando comenzó la ola de calor.

La diferencia entre los dos conjuntos de cifras —un total hasta ahora de 2.025— se considera, por lo tanto, como muertes adicionales de una semana a la siguiente, por todas las causas y en todos los grupos de edad, explicó.

En el Hospital Paris-Saclay, los pacientes que sufrían exposición al calor comenzaron a llegar en un aumento repentino el 20 de junio, declaró a The Associated Press el médico Nicolas Gonzales, jefe del servicio de urgencias.

Comentó que atendieron a víctimas del calor por ataques cardíacos, deshidratación, fallos renales y otros problemas relacionados con el calor, desde niños hasta personas mayores que vivían solas.

Salud Pública Francia señaló que hubo un aumento particularmente pronunciado, de una semana a otra, en el número de muertes en domicilios particulares, con esas cifras un 91% más altas. Las muertes en residencias para adultos mayores aumentaron un 37% y en hospitales casi un 20%.

La región de París parece haber sido la más golpeada, con un aumento de casi el 63% en las muertes de una semana a la siguiente, indicó.

La agencia de salud advirtió que sus recuentos subestiman el número real de fallecimientos, porque se basan en datos incompletos.

“La mortalidad será, en consecuencia, más alta que estas primeras cifras”, afirmó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.