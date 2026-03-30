Suben a 28 los muertos por tormentas en Afganistán, dicen autoridades

El número de muertos por el mal tiempo que ha azotado amplias zonas de Afganistán en los últimos cuatro días aumentó a 28, con 49 personas heridas, según dijeron el lunes las autoridades afganas. Decenas de personas han muerto por fenómenos meteorológicos extremos en el país en lo que va de año.

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán señaló que las tormentas y las fuertes lluvias de los últimos días en varias provincias han provocado graves inundaciones, deslizamientos de tierra y rayos, y añadió que las cifras podrían aumentar a medida que se disponga de más detalles.

La autoridad indicó que el temporal ha destruido 130 viviendas y dañado otras 436. Además, ha matado a más de 240 animales, ha arrasado 93 kilómetros (58 millas) de carreteras y ha destruido canales de riego y tierras agrícolas. En total, 1.130 familias se han visto afectadas, agregó.

A principios de este año, las intensas nevadas y las inundaciones repentinas dejaron decenas de muertos en todo el país.

Afganistán es muy vulnerable a los fenómenos meteorológicos extremos, con nieve y lluvias intensas que desencadenan inundaciones repentinas, que a menudo matan a decenas, o incluso a cientos, de personas de una sola vez. En 2024, más de 300 personas murieron en inundaciones repentinas de primavera.

Décadas de conflicto, sumadas a una infraestructura deficiente, una economía en dificultades, la deforestación y los efectos cada vez más intensos del cambio climático han amplificado el impacto de este tipo de desastres, en particular en zonas remotas donde muchas viviendas están construidas de barro y ofrecen una protección limitada frente a aguaceros repentinos o fuertes nevadas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.