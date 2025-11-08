Seis muertos, cientos de heridos, por potente tornado en Brasil

Un poderoso tornado en Brasil mató a seis personas y dejó a cientos de heridos la noche del viernes, informaron las autoridades estatales el sábado. Decenas de hogares fueron destruidos.

El tornado en el estado sureño de Paraná, que alcanzó velocidades de más de 250 km/h (155 mph), llevó al gobierno a declarar el estado de emergencia en la región afectada.

Las autoridades estatales, en un comunicado, informaron que al menos una persona estaba desaparecida horas después de que el tornado tocara tierra. Cinco de los fallecidos eran adultos y la sexta era una niña de 14 años.

El gobierno indicó que más de 750 personas, incluidos niños y mujeres embarazadas, recibieron atención médica. De ellas, al menos 10 fueron sometidas a cirugía y nueve permanecían en estado grave.

El tornado derribó árboles, volcó vehículos y levantó los techos de varias estructuras.

El gobernador Carlos Massa Ratinho Jr. declaró tres días de luto en el estado de Paraná para honrar a los fallecidos. Cinco de las víctimas eran del municipio de Rio Bonito do Iguaçu y una era de Guarapuava.

En las redes sociales, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva expresó su solidaridad con las víctimas. Miembros de su gabinete anunciaron el envío de asistencia de emergencia a la zona.

Las autoridades dijeron que alimentos, productos de higiene, lonas, colchones y varios otros artículos estarán disponibles para las víctimas.

