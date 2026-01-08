El papel higiénico ecológico está de moda, pero ¿cuál es su verdadero impacto ambiental?

El papel higiénico, un producto que se utiliza durante unos segundos antes de ser desechado para siempre, suele fabricarse con árboles en procesos de elaboración que consumen mucha energía y utilizan productos químicos que pueden contaminar el medio ambiente.

Los expertos dicen que cada vez más consumidores buscan papel higiénico hecho de contenido reciclado o materiales sostenibles, pero puede ser difícil saber qué buscar.

El papel higiénico sostenible a menudo cuesta más, pero puede tener importantes beneficios ambientales. Según la Environmental Paper Network, una coalición de organizaciones sin fines de lucro, podrían salvarse más de 3.800 millones de litros (1.000 millones de galones) de agua y 1,6 millones de árboles si cada estadounidense usara un rollo de papel higiénico hecho de contenido reciclado en lugar de uno elaborado con fibras forestales.

Estas son algunas recomendaciones para adquirir papel higiénico sostenible o reducir su uso general.

Papel higiénico hecho de fibras recicladas

El papel higiénico norteamericano tradicionalmente se ha elaborado con fibras de árboles de Canadá y de plantaciones de eucalipto en Brasil. La pulpa de los árboles se decolora para crear un color blanco brillante, pero el cloro que a menudo se usa puede dañar el medio ambiente. Se utilizan grandes cantidades de electricidad y calor para eliminar la humedad y formar hojas cuadradas.

Los fabricantes elaboran cada vez más papel higiénico a partir de productos de papel reciclado, lo que evita usar material de árboles recién cortados, y utilizan técnicas de blanqueo sin cloro. Una vez usado, el papel higiénico en sí se tira por el inodoro y no se recicla.

Buscar contenido reciclado es un buen punto de partida para los consumidores conscientes del medio ambiente, dijo Gary Bull, profesor emérito de economía forestal en la Universidad de Columbia Británica. Los materiales preconsumo incluyen materiales de desecho de la fabricación o papel no vendido. Los materiales postconsumo provienen de productos de papel que ya han sido utilizados.

Hacer papel higiénico a partir de fibras recicladas postconsumo mejora su sostenibilidad porque el papel es “uno de los materiales más fáciles de reciclar en el planeta”, afirmó el experto.

Evaluar las afirmaciones de sostenibilidad

La mejor manera para que un científico evalúe la huella de carbono de un artículo es realizar una evaluación del ciclo de vida, que calcula el impacto ambiental desde que un árbol es una plántula hasta que sus fibras se convierten en papel higiénico y se tiran por el desagüe, afirmó Bull. Pero ese método no está al alcance de los consumidores, por lo que los defensores han realizado evaluaciones de terceros.

Algunas empresas añaden esas etiquetas al embalaje para mostrar que sus procesos han sido evaluados. Bull señaló que las etiquetas en el papel higiénico del Forest Stewardship Council o la Sustainable Forestry Initiative indican que la empresa realiza esfuerzos científicamente probados para ser sostenible. Los estándares de ambos grupos incluyen la conservación del agua, la vida silvestre y la biodiversidad, así como el cumplimiento de las leyes forestales aplicables para mantener la salud de los ecosistemas.

El Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro, también publica un informe anual que califica los papeles higiénicos de A+ a F, siendo los productos mejor clasificados aquellos que no están blanqueados o que no utilizan cloro en el proceso, incluyen contenido reciclado y evitan prácticas forestales dañinas. Aria, Green Forest, Natural Value, Trader Joe’s y Whole Foods 365 100% Recycled recibieron la calificación más alta en 2025, todos hechos completamente de materiales reciclados.

El informe “The Issue with Tissue” (“El problema del papel higiénico”) se publicó en 2019, y Ashley Jordan, defensora de la campaña corporativa del NRDC, dijo haber notado que, en los últimos seis años, han surgido docenas de marcas de papel higiénico sostenible.

Kory Russel, profesor adjunto de arquitectura del paisaje y estudios ambientales de la Universidad de Oregon, afirmó que cuando las personas compran un producto sostenible, envían un mensaje a las corporaciones para que pongan a su disposición más productos ecológicos.

Las marcas de papel higiénico sostenible suelen costar más por pie cuadrado que los productos convencionales. Pero Russel dijo que los precios probablemente bajarán si los consumidores continúan comprándolo y los fabricantes amplían la producción.

“Si más personas compran y exigen papel higiénico sostenible, debería haber economías de escala y los precios deberían caer para igualar los del papel higiénico convencional”, señaló.

Mark Pitts, director ejecutivo de papel higiénico de la American Forest & Paper Association, entre cuyos miembros hay grandes fabricantes de papel higiénico como Kimberly-Clark Corporation y Georgia-Pacific, dijo a The Associated Press que la sostenibilidad es un elemento central de la industria y que los miembros han informado sobre reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de la cadena de suministro. Apuntó que los miembros siguen prácticas forestales responsables y han aumentado su uso de material reciclado.

Bambú, materiales alternativos y energía

Los materiales alternativos, como el bambú de rápido crecimiento, a menudo se presentan como más sostenibles que el papel higiénico hecho de árboles, pero los consumidores deberían centrarse en el papel higiénico fabricado con materiales reciclados, dijo Ronalds Gonzalez, profesor adjunto de la Universidad Estatal de Carolina del Norte y experto en fibras utilizadas en la industria de la higiene.

Gonzalez dijo que la contaminación generada por los procesos de fabricación puede reducir los beneficios de usar bambú. El experto coescribió recientemente un estudio en el que se halló que el papel higiénico de bambú hecho en China y disponible en Estados Unidos tenía un mayor impacto ambiental que el fabricado en territorio estadounidense con fibras forestales importadas, en gran parte porque los fabricantes chinos usan electricidad generada por carbón. En el estudio se encontró que el impacto ambiental del papel higiénico de bambú podría reducirse si se produce en regiones que utilizan energía renovable.

Los bidés pueden eliminar la necesidad de papel higiénico

Los bidés son dispositivos que permiten enjuagarse después de usar el baño para que puedan reducir o evitar el uso de papel higiénico. Son otra forma en que las personas pueden reducir su uso de papel higiénico.

Los bidés, que son populares en Europa, pueden ser un lavabo separado o un dispositivo añadido a los inodoros que genera un chorro de agua. Algunas personas usan una pequeña cantidad de papel higiénico para secarse. Los bidés que se pueden acoplar al inodoro y no usan electricidad pueden costar alrededor de 30 dólares, mientras que los asientos de inodoro con opciones sofisticadas como agua caliente y secadores de aire pueden superar los 600. Algunos dispositivos necesitan ser instalados por un fontanero o contratista.

Los bidés son una alternativa sostenible al papel higiénico convencional porque “no utilizas ningún tipo de tala, es agua que ya llega a tu hogar y la cantidad es muy poca”, dijo Russel.

