Al menos 50 muertos y 125 desaparecidos tras grandes deslizamientos de tierra en Etiopía

Al menos 50 personas murieron y otras 125 estaban desaparecidas después de que aludes de tierra en tres distritos del sur de Etiopía tras una semana de fuertes lluvias, informó un funcionario local el jueves.

Los deslizamientos ocurrieron en la región de Gamo y afectaron al distrito de Gacho Baba, al distrito de Kamba y al distrito de Bonke, según Mesfin Manuqa, director de respuesta ante desastres de la zona de Gamo.

Manuqa indicó que una persona fue rescatada con vida del lodo durante la operación de rescate.

El jefe de comunicación del distrito de Gacho Baba, Abebe Agena, señaló que la mayoría de los fallecidos fueron hallados enterrados en el lodo. Aún no estaba claro cuántos hogares resultaron afectados.

Tilahun Kebede, presidente del Estado Regional de Etiopía del Sur, expresó su pesar por el desastre e instó a los residentes a trasladarse a zonas más altas mientras continúan las lluvias.

“Dado que es la temporada de lluvias y este tipo de desastres podría ocurrir de nuevo, hago un llamado a las comunidades que viven en las tierras altas y en las zonas propensas a inundaciones a tomar las precauciones necesarias”, dijo.

Los aludes de lodo y las inundaciones causados por las fuertes lluvias son comunes en Etiopía, especialmente durante la temporada de lluvias.

En julio de 2024, un alud de lodo mortal causado por fuertes lluvias se cobró la vida de 229 personas en el sur de Etiopía.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.