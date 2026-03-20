Miles reciben orden de evacuar por inundaciones en Hawai

Miles de residentes en localidades al norte de Honolulu recibieron el viernes órdenes de evacuar debido intensas inundaciones, mientras subían las aguas detrás de una presa de 120 años.

Las sirenas de emergencia sonaron a lo largo de la célebre Costa Norte de Oahu, donde el aumento de las aguas dañó algunas viviendas y vehículos. Las autoridades de Honolulu emitieron una orden de evacuación de “SALGA AHORA” a las 5:35 de la mañana del viernes para Waialua y Haleiwa: “Inundaciones extremadamente peligrosas y la presa de Wahiawa está alta”.

Las autoridades han estado vigilando los niveles de la presa desde que una tormenta la semana pasada provocó inundaciones catastróficas que arrasaron carreteras y viviendas. Tras lo peor, se pronosticó que una tormenta similar pero más débil traería más lluvia durante este fin de semana.

El gobernador de Hawai Josh Green señaló en redes sociales que se activó a la Guardia Nacional para responder a las inundaciones. “La tormenta, por supuesto, es muy severa en este momento, particularmente en la parte norte de Oahu”, declaró Green manifestó describiendo aguas a la altura del pecho. “Va a ser un día muy incierto”.

Mientras se preparaba para evacuar a la casa de un amigo en un terreno más alto, la residente de Waialua Kathleen Pahinui dijo a The Associated Press en una entrevista telefónica que la vieja presa es una preocupación cada vez que llueve.

“Sólo recen por nosotros”, dijo. “Entendemos que viene más lluvia”.

Molly Pierce, portavoz del Departamento de Manejo de Emergencias de Honolulu, sostuvo que la orden de evacuación abarca a más de 4.000 personas, aunque la cifra podría ser mayor.

Las autroridades emitieron una advertencia sobre la presa durante las fuertes lluvias de la semana pasada, pero el nivel del agua retrocedió a medida que la lluvia disminuyó. “El agua está actualmente rebasando el embalse”, dijo Pierce.

El estado regula 132 presas en todo Hawai, la mayoría de ellas construidas como parte de sistemas de riego para la industria de la caña de azúcar, según un informe de infraestructura de 2019 de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles.

En 2006, siete personas murieron cuando la presa Ka Loko en la isla de Kauai colapsó y el agua se precipitó cuesta abajo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.