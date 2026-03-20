Cuatro policías brasileños investigados tras mortal operativo policial

Cuatro agentes de la policía brasileña fueron apartados del patrullaje callejero en el marco de una investigación sobre su participación en una redada en una zona de bajos ingresos de Río de Janeiro que mató a siete presuntos narcotraficantes y también dejó un residente muerto, informaron las autoridades el viernes.

La decisión se produce tras un análisis preliminar del operativo del miércoles en la favela de Prazeres, en el centro de Río, cerca del bohemio barrio de Santa Teresa, indió la policía.

La pesquisa detectó el “uso indebido” de cámaras corporales, dijo la policía militar del estado de Río en un correo electrónico a The Associated Press. No precisó qué significa uso indebido ni si las cámaras fueron apagadas.

Los agentes involucrados fueron trasladados de funciones operativas a actividades administrativas para garantizar una investigación exhaustiva y transparente por parte de la división de asuntos internos de la policía militar, señalaron las autoridades.

La redada mató a Claúdio Augusto dos Santos, presunto capo del narcotráfico en el notorio grupo criminal Comando Vermelho. También murieron otros seis presuntos narcotraficantes y un residente.

Presuntos asociados de la banda tomaron represalias al incendiar un autobús y bloquear carreteras, lo que derivó en cinco detenciones por actos de vandalismo.

Unos 150 agentes de la policía militar participaron en el operativo del miércoles en las extensas comunidades urbanas de Prazeres, Fallet, Fogueteiro, Coroa, Escondidinho y Paula Ramos.

El año pasado, una enorme redada contra el Comando Vermelho dejó más de 120 muertos en las favelas de Penha y Complexo do Alemão, la más letal en la historia de Río. El número de fallecidos desató protestas y pedidos de renuncia del gobernador Cláudio Castro.

El Comando Vermelho ha más que duplicado su presencia desde 2023 y las bandas criminales ahora están activas en casi la mitad de los municipios de la Amazonia brasileña.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.