Un grupo de voluntarios informa y tranquiliza a Nashville cuando vienen tornados y tormentas severas

A cualquiera que haya visto un episodio de “9-1-1: Nashville” se le podría perdonar por pensar que la ciudad está constantemente asediada por tornados que convierten conciertos al aire libre en escenas de carnicería y lanzan a turistas que van en scooter hasta lo alto de torres de agua.

Puede que eso sea una exageración televisiva, pero los tornados y otras tormentas peligrosas sí golpean la ciudad con regularidad. Cuando ocurre, mucha gente aquí recurre a Nashville Severe Weather.

Este grupo de voluntarios dedicados se puede encontrar en redes sociales, explicando con calma el desplazamiento de la tormenta, aconsejando cuándo ponerse a cubierto y dando el “todo despejado”. La cobertura de Will Minkoff, Andrew Leeper y Tom Johnstone atrae a decenas de miles de espectadores que interactúan con ellos en tiempo real. Es un servicio que evoca la promesa inicial de internet, antes del auge de los influencers.

Esto ocurre en un momento en que muchas personas ya no ven las noticias locales ni los reportes meteorológicos. Aun así, Kevin Trowbridge, quien enseña comunicación estratégica en la Universidad Belmont en Nashville, comenta que una encuesta informal entre sus estudiantes encontró que muchos sintonizan Nashville Severe Weather.

“Los millennials y la Generación Z —y al enseñar a estudiantes universitarios, lo sé demasiado bien—, su fuente de información es ese dispositivo que llevan en la mano”, afirma. “No es encender un televisor. Y ni siquiera ver las noticias en internet de un medio tradicional. Es encontrar fuentes que les den información rápida cuando la necesitan”.

Están “preparados, no asustados”

El auge de Nashville Severe Weather es un caso de estudio moderno en múltiples áreas: un corredor de tornados que se desplaza, un clima cambiante, la prevalencia de las redes sociales y el valor de la información instantánea e hiperlocal que puede salvar el día o salvar vidas.

La iniciativa ha evolucionado durante más de una década desde sus orígenes como una cuenta de Twitter y un blog. Hoy, los voluntarios transmiten en vivo en su canal de YouTube cada vez que Nashville o los condados aledaños enfrentan clima severo. Como Leeper, Minkoff y Johnstone viven aquí, afrontan las mismas amenazas que su audiencia.

“Hay algo en Nash Severe Weather que es distinto del aficionado entusiasta”, señala Trowbridge. “Creo que por eso la gente los sigue. Por eso confía en ellos. Por eso los sintoniza y recurre a ellos. ... Es auténtico y real”.

Leeper, pastor de una iglesia, tiene una voz tranquilizadora y un letrero en un estante detrás de él que dice “preparados, no asustados”. Ha tenido que dejar la transmisión para despertar a su familia y refugiarse en su espacio seguro. Lo hizo con calma, modelando el comportamiento de su lema. Después de que pasó la amenaza, se reincorporó a la transmisión.

Katherine Moffat, quien trabaja como directora ejecutiva de la Tennessee Academy of Physician Assistants, dice que el clima en la televisión local puede ser “un poco exagerado” cuando las tormentas amenazan. Nashville Severe Weather, sostiene, es diferente.

“Son un poco más calmados y te lo dicen sin rodeos”, explica. “No ponen a la gente demasiado nerviosa”.

El Corredor de los Tornados se desplaza

La necesidad de su servicio nunca ha sido mayor. El “Corredor de los Tornados” se ha ido desplazando de las llanuras del Medio Oeste hacia estados más al este, indica Johnstone, meteorólogo que se unió al grupo el año pasado tras 33 años en el Servicio Meteorológico Nacional.

“En el centro-sur, especialmente bajando por Alabama, Mississippi, y hacia Tennessee y el oeste de Kentucky, ha sido donde los tornados han sido más frecuentes... y donde la gente ha muerto en mayor número”, afirma.

Michelle Stewart obtiene toda su información meteorológica mediante notificaciones push de Nashville Severe Weather en su teléfono. Es un servicio que consideró invaluable durante una tormenta de hielo que dejó a gran parte de la ciudad sin electricidad ni servicio de internet durante días.

“Son muy informativos sobre no solo qué esperar, sino cómo estar preparados, y simplemente le dan a todo el mundo un panorama general sin que sea demasiado científico. Ya sabes, se siente un poco como si estuvieras hablando con tu vecino”, comenta Stewart, gerente de proyectos en una empresa de investigación en salud. “Me tranquilizan muchísimo durante esos eventos en vivo”.

Brett Withers, exconcejal de la ciudad de Nashville que vio morir a dos personas en su distrito durante un tornado en 2020 que mató a 24 personas en Tennessee, considera a Nashville Severe Weather como “una bendición”.

“Tenemos a muchísima gente mudándose a Nashville, y puede que vengan de lugares donde los tornados son raros, si es que ocurren”, explica.

Bajo valor de producción y un “corazón de voluntarios”

La popularidad de Nashville Severe Weather desafía gran parte de la lógica aceptada sobre cómo construir una audiencia en redes sociales. No hay nada sofisticado ni de alta producción en sus transmisiones en vivo. No intentan exagerar el peligro ni la emoción. Desde luego, no intentan perseguir tornados ni correr afuera con vientos de fuerza huracanada.

Sus transmisiones están dominadas visualmente por el radar meteorológico. Minkoff, Leeper y Johnstone, a veces acompañados por otros voluntarios, transmiten cada uno desde su propia casa y aparecen en recuadros pequeños en la parte inferior o lateral de la pantalla. Los gráficos, cuando los tienen, parecen como si los hubiera dibujado un niño de 5 años.

Ahí está el querido “Monstruo de Aire Seco”, una figura de palitos con una cabeza enorme y mandíbulas de Godzilla que mastican.

El cofundador de Nashville Severe Weather, David Drobny, lo dibujó para explicar cómo el aire seco podía “comerse” la nieve que se dirigía hacia Nashville. En una ciudad sureña que por lo general ve nieve en el suelo solo unos pocos días al año, mucha gente la espera como unas minivacaciones. El lema del monstruo es “No hay nieve para ti”.

Su enfoque hiperlocal se mantiene con los pies en la tierra

Su enfoque hiperlocal permite a Nashville Severe Weather llenar un nicho que dejaron los meteorólogos de la televisión local, que tienen que informar sobre decenas de condados.

“Una de las cosas que Nash Severe puede hacer, que incluso a las estaciones de televisión les cuesta, es realmente bajarlo al nivel de la intersección, de la escuela, de la iglesia, para que la gente sepa dónde está el peligro y la amenaza”, explica Johnstone.

Su cobertura es de doble vía. Los miembros de la audiencia aportan fotos y video que muestran las condiciones sobre el terreno y comentan en el chat. Nashville Severe Weather comparte esa información con el Servicio Meteorológico Nacional y con meteorólogos de televisión. También intentan responder las preguntas de la gente mientras transmiten.

Leeper recuerda un día en que enviaron a los escolares a casa por una amenaza de tornado. Cuando un niño comentó en el chat que estaba solo en casa, se le encogió el corazón.

“Simplemente paramos lo que estábamos diciendo en la transmisión, y dije: ‘Hey. Caigo en cuenta de que tenemos a un montón de niños en casa que quizá están solos. Hey. Esto es lo que tienen que hacer’”, rememora Leeper. “Me encantan esos momentos en los que podemos, de algún modo, dejar todo lo demás a un lado para hablar con las personas que están escuchando, sea cual sea la situación en la que estén”.

Son momentos como ese los que les ayudan a mantener los pies en la tierra.

En 2023, un tornado mató aquí a una madre y a su hijo pequeño que vivían en una casa rodante. Leeper no los conocía, pero asistió al velorio.

“Se crea toda otra emoción cuando entras a una visita funeraria de familias que están sufriendo cuando se trata de un evento meteorológico que tú cubriste”, expresa. “No es pura acción y aventura. Realmente afecta la vida de las personas para siempre”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.