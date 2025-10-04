Matmo se convierte de nuevo en tifón mientras avanza hacia el sur de China

Matmo recuperó fuerza el sábado por la mañana, convirtiéndose nuevamente en un tifón al salir de Filipinas y dirigirse hacia la provincia de Hainan en el sur de China, después de haberse debilitado previamente.

El tifón tenía velocidades sostenidas de viento de 118 kilómetros por hora (73 millas por hora) el sábado, según el Centro Meteorológico Nacional de China. Se prevé que se fortalezca aún más antes de tocar tierra el domingo en las provincias de Guangdong y Hainan.

Los vuelos desde Haikou, la capital de Hainan, serán cancelados a partir de las 11 de la noche del sábado, según la Radio Nacional de China. La ciudad también informó que se cancelarán las clases y se suspenderán el transporte público y las actividades comerciales ese mismo día. Algunas rutas de tren en la provincia de Hainan fueron suspendidas el sábado, y el servicio se suspenderá nuevamente el domingo.

El observatorio meteorológico nacional de China emitió una alerta naranja de advertencia para la tormenta.

Matmo pasó el viernes por Filipinas, donde miles de personas fueron evacuadas, pero hasta el momento no se han reportado víctimas.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.