De cocteles de tequila a shows drag, fans de Taylor Swift celebran “The Life of a Showgirl”

Desde Ciudad de México hasta Manila, de Reino Unido a Estados Unidos, los fans de Taylor Swift vitorearon, lloraron de felicidad y bailaron al ritmo del nuevo álbum de la estrella del pop, “The Life of a Showgirl”.

La 12a producción de estudio de Swift se lanzó el viernes, y sus Swifties estaban más que listos para ello. Muchos se vistieron de color naranja para dar la bienvenida a su nueva era en reuniones alrededor del mundo. Algunos cerraron los ojos para disfrutar de las doce nuevas canciones en medio de las multitudes caóticas que los rodeaban.

José María Bastida, un escritor, lució una chaqueta de esmoquin con lentejuelas naranjas en una fiesta de visualización en un restaurante de Ciudad de México que servía cócteles temáticos de Swift, incluyendo un “Ophelia’s Juice” cargado de tequila y un "Showgirl Slushy" con licor.

"Es un álbum muy experimental", dijo sobre el álbum, "porque se supone que va a traer como mucho nuevo y justamente no habíamos visto esa faceta como más sexy de Taylor Swift".

Los fans interpretan "Showgirl" en todas sus variantes

En Los Ángeles, los fervientes hicieron fila a medianoche en una tienda Target para adquirir la nueva música en vinilo y CD. Maria-Elena García alquiló una habitación de hotel y condujo desde Santa Bárbara. "Siento que compartimos muchos valores similares. Por ejemplo, los gatos", expresó.

En los cines, Swift está enseñando a la cadena estadounidense AMC cómo tratar a sus fans. La cadena de cines ha otorgado un permiso especial para que los espectadores canten y bailen durante las proyecciones de “Taylor Swift The Official Release Party of a Showgirl”, en cines selectos solo durante el fin de semana. La película se proyecta en todo el mundo.

Fiona Cela, de 11 años, en Londres se despertó a las 4:30 de la mañana para escuchar el álbum. Luego se dirigió con su madre a los estudios de Global's Capital radio, con la esperanza de ver a Swift mientras daba una entrevista allí. En su agenda después de eso: la escuela.

"Taylor como persona es simplemente superamable y cariñosa", dijo, con sus muñecas llenas de brazaletes de la amistad temáticas de Swift. "Su música es tan inspiradora".

Swifties celebran en un pub especial

En el pub Black Dog en Londres, que se cree que es el lugar de la canción "Black Dog" de Swift de su último álbum, la estadounidense de vacaciones Natalie Richmond, de 43 años, se presentó para marcar la ocasión. Sus dos hijas Swifties la despertaron muy temprano para escuchar el álbum.

"De hecho, vivimos en Nashville al principio, así que la hemos seguido desde que comenzó", comentó Richmond. "Es alguien con quien todos quieren ser amigos. Todos escuchamos su música y pensamos que me encantaría salir y pasar el rato con ella".

La veterana Swiftie Helen Brabant-Bleakley se presentó en el Black Dog para celebrar su 30 cumpleaños, luciendo una banda color turquesa con letras doradas que decía: "La Vida de una Chica de Cumpleaños".

"Mi buena amiga Taylor Swift me dio el mejor regalo al lanzar un nuevo álbum", dijo, señalando que ya ha elegido un par de cortes favoritos del álbum: “Father Figure” y "Elizabeth Taylor".

Drag queens hacen lip-sync de Swift mientras cientos vitorean

Un centro comercial en Manila se llenó de Swift con un espectáculo de drag, juegos, rifas y artistas. Cientos de fans gritaban vestidos con atuendos de showgirl y desafiaron la lluvia para celebrar en un anfiteatro al aire libre.

Entre ellos estaba Cyril Aviguetero, de 18 años. Con un tocado rojo de showgirl complementando su atuendo, estaba más emocionado por la canción 7, “Actually Romantic”. Al preguntarle por qué, reflexionó: "No estoy seguro, pero también estoy tratando de encontrar qué es realmente romántico en mi vida", comentó.

Otros eventos de Swift se llevaron a cabo en todo Filipinas.

La Union Station de Kansas City se iluminó en naranja y turquesa en celebración. La música Chloe Rose entretuvo a los fans de Swift con cuatro horas de covers en un lugar allí antes del lanzamiento, mientras la multitud hacía brazaletes de la amistad y bebía cócteles temáticos.

Globos con el número "12" flotaban alrededor mientras Rose cantaba y tocaba la guitarra y teclados. La fan Tara Pickarell se presentó, pero eligió la soledad para luego disfrutar del nuevo trabajo. "Tengo que estar en mi propio espacio para escucharlo. Necesito mi propia pequeña burbuja".

Pickarell está feliz porque el álbum sea predominantemente pop.

"Me gustan sus canciones más lentas, pero estoy emocionada de volver a las vibras de 'Reputation' de 1989", dijo.

Showgirl atrae filas para fotos con accesorios

En Nueva York, cientos de fans hicieron fila para recorrer un espacio promocional de Spotify de tres días que ofrecía cinco salas temáticas de showgirl. Se tomaron fotos con estolas de plumas y otros accesorios.

"Siento que hay tan pocos momentos como este en los que realmente puedes conectarte con otros fans", dijo Ali Meehan. "Como que todos escuchamos en nuestras habitaciones, solos en nuestras casas".

Esta vez, Swift incluye abundantes guiños a su prometido Travis Kelce en medio del brillo, el glamour y la lascivia de Las Vegas. Esta Swift no está esperando entre bastidores, y definitivamente no está encerrada sola.

"Esto es tan diferente del último álbum, pero de una manera realmente buena", dijo Hannah Zuckerbraun, una fan que llevaba una camiseta de Swift entre los asistentes a una tienda Target en Los Ángeles. "Como que suena mucho más feliz. Siento que es perfecto y optimista".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.