Lluvias en el área de Milwaukee causan inundaciones récord y desborde de ríos

El área de Milwaukee comenzó a secarse el lunes después de que las lluvias del fin de semana alcanzaron récords no oficiales de más de 36 centímetros (14 pulgadas) en menos de 24 horas, lo que provocó que varios ríos se desbordaran arrastrando vehículos, inundando sótanos y cortando el suministro eléctrico a miles de hogares.

No se habían reportado muertes hasta el lunes por las tormentas que comenzaron el sábado por la noche y se extendieron hasta el domingo. Los cierres de carreteras eran más aislados el lunes mientras continuaban las advertencias de inundación en los condados Milwaukee, Waukesha y Ozaukee. Aproximadamente 3.000 hogares en el área seguían sin electricidad hasta la mañana del lunes.

Tom Groppi le dijo a WISN-TV que el sótano de su casa en Milwaukee nunca se había inundado en más de 50 años, pero este fin de semana el agua alcanzó casi un metro (tres pies) de altura.

"¿Qué vas a hacer?" dijo riendo. "He tenido suerte."

El Servicio Meteorológico Nacional predijo más lluvia para el área el lunes por la noche, pero nada como el diluvio del sábado al domingo que causó las inundaciones repentinas.

"No esperamos el nivel que vimos el fin de semana, pero podría haber algunas áreas que reciban fuertes aguaceros", dijo Sarah Marquardt, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional en la oficina de Milwaukee/Sullivan. Eso podría prolongar las áreas con agua estancada, pero no resultaría en inundaciones adicionales, dijo.

El servicio meteorológico informó que cuatro ríos en el área de Milwaukee alcanzaron niveles récord el fin de semana. El total oficial de lluvia de dos días en el aeropuerto de Milwaukee de 17,6 cm (6,91 pulgadas) fue el segundo más alto registrado, dijo Marquardt. El récord fue de 18,2 cm (7,18 pulgadas) establecido en junio de 2008. El total de un solo día en el aeropuerto el sábado de 14,6 cm (5,74 pulgadas) fue solo superado por el récord de 17,2 cm (6,81 pulgadas) establecido en 1986, dijo Marquardt.

Los totales no oficiales de lluvia de dos días en el rango de 10 a 12 pulgadas, con una lectura que superó los 35,6 centímetros (14 pulgadas) en el noroeste del condado Milwaukee, establecerían récords para el estado una vez verificados en las próximas semanas, dijo Marquardt. El récord estatal actual es de 29,8 cm (11,72 pulgadas) establecido en 1946.

Los ríos Kinnickinnic, Milwaukee, Menominee y Root alcanzaron niveles récord el fin de semana, con el río Milwaukee superando en más de 121 cm (4 pies) el nivel de inundación, dijo Marquardt.

Un adolescente que se aferró a una rama de árbol y estaba de pie sobre un tronco sumergido fue rescatado por bomberos el domingo por la tarde después de ser arrastrado por aguas que se movían rápidamente en una carretera inundada por el río Root en Franklin, a unos 24 kilómetros (15 millas) al suroeste de Milwaukee. Fue rescatado ileso por bomberos en un bote inflable a unos 91 metros (100 yardas) río abajo de donde entró, dijo el Departamento de Bomberos de Franklin.

Las inundaciones repentinas llevaron a la cancelación del último día de la Feria Estatal de Wisconsin en West Allis, fuera de Milwaukee, el domingo, así como de los campeonatos nacionales de Sprint y Paratriatlón de USA Triathlon en Milwaukee. Se esperaba que miles de atletas de todo el país participaran en ese evento.

Los bomberos respondieron a más de 600 llamadas, incluidas fugas de gas, sótanos inundados, cortes eléctricos y rescates acuáticos, según el Departamento de Bomberos de Milwaukee.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.