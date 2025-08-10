Cancelan feria en Wisconsin debido a inundaciones

Inundaciones repentinas obligaron a cancelar el último día de la Feria Estatal de Wisconsin el domingo, mientras fuertes lluvias en el centro-occidente de Estados Unidos provocaron rescates acuáticos, cortes de energía y cierres de carreteras.

Los organizadores de la Feria Estatal de Wisconsin anunciaron que estaban cancelando el último día del evento de 11 días después de que las lluvias inundaran el recinto ferial en West Allis, justo a las afueras de Milwaukee.

"Lamentamos no poder ofrecer este último día de la Feria Estatal de Wisconsin, pero sabemos que esta es la mejor decisión dadas las condiciones actuales y el pronóstico", declararon los organizadores en un comunicado.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas y advertencias de inundación para partes de Kansas, Iowa, Nebraska, Missouri, Illinois y Wisconsin. Después de que la lluvia comenzara el sábado en algunas áreas, los meteorólogos predijeron "rondas repetidas de lluvia intensa", junto con granizo, vientos dañinos y tornados aislados el domingo.

Entre las áreas más afectadas estuvo la zona de Milwaukee, donde hasta 25 centímetros (10 pulgadas) de lluvia habían caído en algunas áreas para el domingo temprano. Casi 47.000 clientes de We Energies perdieron energía en el sureste de Wisconsin. USA Triathlon también canceló sus Campeonatos Nacionales de Sprint y Paratriatlón en Milwaukee, donde se esperaba la participación de miles de atletas.

Los bomberos respondieron a más de 600 llamadas, incluidas fugas de gas, cortes eléctricos y rescates acuáticos, según el Departamento de Bomberos de Milwaukee. Mientras tanto, los equipos de la ciudad trabajaron durante la noche para despejar el agua superficial.

"Por favor, continúen evitando las áreas inundadas y no caminen ni conduzcan a través de agua estancada. Sigue siendo peligroso", indicó el Departamento de Obras Públicas de la Ciudad de Milwaukee en un comunicado.

El sábado, los fuertes vientos provocaron la muerte de una persona en el este de Nebraska después de que un árbol cayera sobre el coche de una mujer. En la capital del estado, Lincoln, las tormentas dañaron dos unidades de vivienda en el Penitenciario Estatal de Nebraska, desplazando a 387 prisioneros, según el Departamento de Servicios Correccionales del estado. La agencia afirmó que todo el personal y las personas encarceladas estaban a salvo y contabilizadas.

