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Las inundaciones en el sur de China dejan 39 muertos

ASIA-TORMENTA
ASIA-TORMENTA (AP)

Las autoridades del sur de China informaron el jueves que 39 personas han muerto por las inundaciones provocadas por la tormenta tropical Maysak.

La mayoría de las muertes estuvieron relacionadas con la rotura de una presa en la ciudad de Nanning, en la región de Guangxi, que se cobró 26 vidas, manifestó Ding Wei, vicealcalde de la ciudad, en una rueda de prensa.

Maysak llevó lluvias récord a la zona, reventó embalses y dejó a personas varadas durante días en viviendas y otros edificios. La cifra de fallecidos anunciada previamente era de seis.

Se han utilizado drones y miles de embarcaciones en una operación masiva de ayuda y rescate para llegar a las personas atrapadas por las aguas. Unas 130.000 personas han sido evacuadas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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