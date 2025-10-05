Stay up to date with notifications from The Independent

Tormenta tropical Priscilla se forma en océano Pacífico frente a la costa de México

Associated Press
Sábado, 04 de octubre de 2025 20:27 EDT
PRISCILLA
PRISCILLA (AP)

La tormenta tropical Priscilla se formó en el Océano Pacífico frente a la costa de México el sábado.

El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, informó que Priscilla era una "enorme tormenta tropical", con vientos con fuerza de tormenta tropical que se extendían hasta 220 kilómetros (140 millas) desde su vórtice.

Sus vientos máximos sostenidos eran de 75 km/h (45 mph), indicó el centro, y se encontraba a unos 460 kilómetros (285 millas ) al sur-suroeste de Manzanillo, dirigiéndose hacia el noroeste a 11 km/h (siete mph).

Se emitió una vigilancia de tormenta tropical para parte de la costa del suroeste de México, desde Punta San Telmo hasta Punta Mita, con condiciones de tormenta tropical posibles en el área el domingo y el lunes.

Se pronosticó que Priscilla alcanzará el estatus de huracán el domingo y se moverá generalmente en paralelo a la costa en los próximos días.

Otra tormenta tropical frente a México en el Pacífico, Octave, estaba deambulando lejos de la costa sin previsión de tocar tierra y sin vigilancias ni advertencias costeras en efecto debido al sistema.

Sus vientos máximos sostenidos se fortalecieron ligeramente a 100 km/h (65 mph).

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

