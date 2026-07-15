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La tormenta tropical Elida se forma en el Pacífico; no amenaza tierra pero gana fuerza

TORMENTAS
TORMENTAS (NOAA)

La tormenta tropical Elida se ha formado en el océano Pacífico y no representa ninguna amenaza para tierra firme, indicaron los meteorólogos.

El Centro Nacional de Huracanes en Miami indicó que el centro del meteoro se encontraba en el mar, a unos 909 kilómetros (565 millas) al sur-suroeste del extremo sur de la península de Baja California, en México, el miércoles.

Elida tenía vientos máximos sostenidos que rondaban los 64 kilómetros/hora (40 mph), de acuerdo con un aviso del centro.

Se espera que la tormenta siga fortaleciéndose hasta convertirse en huracán para la noche del jueves y alcance su máxima intensidad el viernes, dijo el centro de huracanes. No hay alertas ni avisos costeros en vigor.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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