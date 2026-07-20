Muertes por siniestros viales han ido en declive desde 1990, salvo en países pobres, según estudio

Las muertes por siniestros viales han ido en declive en Estados Unidos y el resto del mundo, aunque no ha sido el caso en los países de menores ingresos, de acuerdo con un estudio publicado el lunes.

Las tasas de lesiones y muertes por siniestros viales a nivel mundial cayeron más de un 30% cada una entre 1990 y 2023, según el estudio publicado en Lancet Public Health, el cual indica variaciones de un país a otro.

Los fallecimientos de peatones y ocupantes de vehículos durante ese periodo aumentaron en siete naciones —entre ellas, Estados Unidos. Sin embargo, los datos más recientes revelan que las muertes en carreteras en Estados Unidos disminuyeron en 2024 y 2025.

La Organización Mundial de la Salud dio a conocer sus propias cifras el lunes, llegando a la conclusión de que los decesos por siniestros viales cayeron un 21% entre 2011 y 2025. No obstante, los incidentes vehiculares cobraron más de 1,1 millones de vidas el año pasado, y siguen siendo la principal causa de muerte entre niños y jóvenes de entre 5 y 29 años, indicó la OMS.

Las muertes por siniestros vehiculares incluyen lesiones con resultado letal en peatones, ciclistas y pasajeros y conductores en autos, camiones y otros vehículos. Algunas naciones no cuentan con datos completos, por lo que los investigadores que elaboraron el informe más reciente hicieron cálculos basándose en la información disponible.

Los investigadores del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington descubrieron que las tasas de lesiones por siniestros de tránsito son más elevadas en los países de altos ingresos, pero el 90% de los decesos ocurren en naciones de bajos ingresos.

En muchos países de bajos ingresos, las medidas de seguridad no han ido a la par del rápido crecimiento urbano y del uso de vehículos motorizados. Por ejemplo, el requisito de uso del cinturón de seguridad es más común en naciones de altos ingresos, así como las funciones de seguridad en los autos, como las bolsas de aire.

“El resultado de las lesiones por siniestros vehiculares no está determinado sólo por los choques, sino por los sistemas diseñados para prevenirlos y proteger a las personas cuando ocurren”, indicó Liane Ong, autora principal del nuevo artículo. Sin embargo, ha habido tendencias contradictorias en Estados Unidos, como la proliferación de vehículos de pasajeros de mayor altura y tamaño, indicaron los autores. Las autoridades estadounidenses también señalaron que cada año se pueden atribuir miles de decesos "a las distracciones al volante", como conductores que revisan sus teléfonos.

Las muertes por siniestros de tránsito con vehículos motorizados aumentaron durante la última década en Estados Unidos, alcanzando un máximo de más de 43.000 en 2021, antes de iniciar una tendencia a la baja, indicó la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA, por sus siglas en inglés). La agencia estima que la cifra cayó a unos 36.600 decesos el año pasado.

Mientras tanto, la Asociación de Seguridad Vial de Gobernadores informó recientemente que la cifra de muertes por atropellamiento cayó un 7% en Estados Unidos en 2025, en comparación con el año anterior. Se trata de la mayor reducción anual desde que el número de fallecimiento de peatones comenzó a bajar hace tres años, pero aun así fue más elevado que las cifras previas a la pandemia de COVID-19.

La OMS identificó la seguridad vial como una prioridad de salud pública internacional hace más de dos décadas. La publicación del informe de Lancet coincide con el inicio de una reunión de alto nivel de Naciones Unidas relacionada con mejorar la seguridad vial a nivel mundial.

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El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.