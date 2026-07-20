Una depresión tropical en el norte del golfo de México podría fortalecerse

Una depresión tropical que deriva de forma errática en el norte del golfo de México podría fortalecerse más tarde el lunes, con lluvias que podrían provocar inundaciones y vientos capaces de derribar árboles y tendido eléctrico en varios estados esta semana.

La depresión se ubicaba a unos 180 kilómetros (110 millas) al sur de Panama City, Florida, con vientos sostenidos de 55 km/h (35 mph). Estaba en condiciones de fortalecerse gradualmente y alcanzar la categoría de tormenta tropical más tarde en el día, informó el Centro Nacional de Huracanes.

El centro, con sede en Miami, indicó que el sistema se desplazaba aproximadamente hacia el noroeste a unos 6 km/h (3 mph) y se espera que se mueva cerca de o a lo largo de la costa norte del golfo de México los próximos días, lo que motivó una vigilancia por marejada ciclónica que se extiende desde la desembocadura del río Misisipi hasta la frontera entre Alabama y Florida en la costa del Golfo.

También se emitió una vigilancia de tormenta tropical desde el río Ochlockonee, en Florida, hacia el oeste hasta el sureste de Luisiana, en la línea entre las parroquias de Jefferson y Plaquemines.

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Nueva Orleans señaló que las condiciones de tormenta podrían presentarse desde el Panhandle de Florida hacia el oeste hasta Luisiana para el martes. Advirtió sobre ráfagas de viento de 60 km/h (40 mph) y mencionó una posible vigilancia por marejada ciclónica “potencialmente mortal” para las costas de Alabama, Misisipi y el sureste de Luisiana.

El centro de huracanes indicó que podrían registrarse marejadas de hasta cuatro pies (1,2 metros) en partes de las costas de Luisiana y Misisipi, y advirtió que también podría haber uno o dos tornados aislados en la región de Big Bend, en Florida, esta semana.

El servicio meteorológico añadió que también podrían presentarse zonas de inundaciones repentinas hasta el viernes a lo largo de la costa, desde el oeste de Florida hasta el centro de Texas. Agregó que las precipitaciones podrían alcanzar entre 7 a 12 cm (3 y 5 pulgadas) a lo largo de la costa de Luisiana, con cantidades mayores previstas en algunas áreas, en particular al sur del lago Pontchartrain.

Mientras tanto, en el océano Pacífico oriental, la tormenta tropical Fausto se fortaleció el lunes y se acercaba a la categoría de huracán mar adentro, lejos de México.

Fausto registraba vientos máximos sostenidos de 100 km/h (65 mph) el lunes y se ubicaba a unos 1.250 kilómetros (775 millas) al suroeste del extremo sur de la península mexicana de Baja California. El centro de huracanes indicó que se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 20 km/h (13 mph) y que no representaba amenaza para tierra.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.