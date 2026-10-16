La deforestación en Amazonía cayó al nivel más bajo desde 1988, informa el gobierno brasileño

El gobierno de Brasil anunció el viernes que la deforestación anual en Amazonía cayó a su nivel más bajo desde que comenzaron los registros en 1988. Datos satelitales oficiales mostraron que la selva perdió 3.335 kilómetros cuadrados (1.300 millas cuadradas) desde agosto de 2025 hasta julio de 2026, el periodo utilizado para calcular la tasa anual.

Los datos difundidos el viernes subrayan el éxito de los renovados esfuerzos de Brasil durante el mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para frenar la deforestación amazónica, revirtiendo un aumento ocurrido durante el gobierno de su predecesor, el presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro.

Durante la presidencia de Bolsonaro, de 2019 a 2022, la deforestación en Amazonía se disparó alrededor de un 60%, con más de 45.000 kilómetros cuadrados (17.400 millas cuadradas) talados, según datos oficiales. En el gobierno de Lula, la deforestación ha caído un 71% desde 2023, indicó el gobierno.

Una de las primeras medidas de Lula tras asumir el cargo en enero de 2023 para un tercer mandato no consecutivo fue reactivar el Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonía Legal, conocido por sus siglas en portugués, PPCDAm. Lanzado en 2004 durante su primera administración, el plan había sido archivado bajo Bolsonaro.

Lula reincorporó a los funcionarios ambientales que elaboraron el plan maestro dos décadas antes, nombrando a la defensora del medio ambiente Marina Silva, quien encabezó el Ministerio de Medio Ambiente hasta que renunció en abril para postularse al Congreso, y a João Paulo Capobianco, su exadjunto y actual ministro, para ayudar a ejecutarlo.

Cómo el gobierno frenó la deforestación

El plan tiene cuatro pilares: reforzar el monitoreo y la fiscalización, promover una economía sostenible, gestionar las áreas protegidas y definir cómo deben utilizarse los bosques públicos aún no asignados, y usar regulaciones e incentivos financieros para frenar la deforestación.

Entre las medidas estaba restablecer sanciones por tala ilegal detectada por satélites, una práctica considerada la herramienta más eficaz para frenar la deforestación y que había sido suspendida bajo Bolsonaro. El gobierno también propuso impedir que propiedades con deforestación ilegal reciban préstamos bancarios y destinó más fondos a municipios amazónicos prioritarios que demostraron reducciones en la pérdida de bosque. Además, financió esfuerzos para combatir el delito ambiental y desarrollar crédito subsidiado para negocios sostenibles en Amazonía.

“La fórmula es siempre la misma, y funciona. Vimos que funcionó en Brasil hace años y lo estamos viendo de nuevo ahora: determinación, fiscalización sobre el terreno, combate al crimen y aplicación de la ley”, afirmó Márcio Astrini, director ejecutivo del Observatorio del Clima, una red brasileña de grupos ambientalistas.

Astrini añadió que las tasas de deforestación anunciadas el viernes muestran que el compromiso de Brasil de llegar a cero deforestación para 2030 es alcanzable sin poner en riesgo la economía del país.

“La agricultura ha batido récords de producción y exportación mientras la deforestación ha caído. Las cifras de hoy desmienten la falsa narrativa de que proteger el medio ambiente frena el desarrollo de Brasil”, agregó.

La deforestación y otros cambios en el uso del suelo son las mayores fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero de Brasil, que impulsan el calentamiento global. Lo que está en juego es especialmente alto en la Amazonía, que almacena enormes cantidades de dióxido de carbono y genera humedad atmosférica que ayuda a regular el clima mucho más allá de Sudamérica.

Un nuevo presidente podría determinar el futuro de Amazonía

Pese a los avances para frenar la deforestación, Amazonía enfrenta amenazas por el cambio climático, proyectos de ley propuestos y un posible cambio en la presidencia de Brasil.

La degradación causada por incendios forestales, tala y sequía afecta alrededor del 40% de Amazonía y, en los últimos años, ha superado a la tala rasa. Un fuerte fenómeno de El Niño, un calentamiento periódico del Pacífico ecuatorial, podría intensificar esas amenazas en 2026 y 2027 al provocar condiciones más calurosas y secas que alimentan los incendios.

El número de incendios en todo el bioma se acercó a mínimos históricos este año, pero se ha triplicado desde el 4 de octubre, cuando los brasileños votaron en la primera vuelta de las elecciones nacionales. Las autoridades investigan si los incendios fueron provocados deliberadamente por razones políticas antes de la segunda vuelta presidencial de este mes.

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, obtuvo el 47% de los votos, mientras que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva recibió el 45%. Ambos se enfrentarán en una segunda vuelta el 25 de octubre.

Los candidatos ofrecen visiones marcadamente distintas para la selva tropical. Expertos en clima y conservación advierten que una victoria de Bolsonaro podría revertir las políticas para frenar la deforestación. Él se ha comprometido a poner fin a la deforestación ilegal para 2029, un año antes del objetivo actual de Brasil. La promesa de reelección de Lula va más allá: cero deforestación neta para 2030, con una restauración que compense toda pérdida de bosque, legal o ilegal.

La exministra Silva señaló el viernes en un comunicado que la reducción de la deforestación fue un “logro histórico” para el pueblo brasileño y que el resultado electoral sería crucial para sostenerlo.

“El gobierno de Jair Bolsonaro abordó la protección ambiental y el cambio climático con negación y un desmantelamiento generalizado de las políticas ambientales. Flávio ha heredado esas visiones y prácticas y pretende perpetuarlas, como ha indicado en varias ocasiones”, sostuvo.

“Quienes niegan que el problema exista, sin duda no harán nada para enfrentarlo”.

Bolsonaro ha negado el cambio climático mientras se presenta como defensor del medio ambiente, sin detallar planes para proteger la Amazonía o respaldar el financiamiento forestal. Ha pedido modernizar las leyes ambientales, algo que muchos ambientalistas interpretan como un debilitamiento de las mismas.

“Flávio Bolsonaro es un defensor del medio ambiente y de quienes preservan los bosques en pie y los ríos limpios”, indicó su equipo de campaña.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.