Colonos israelíes atacan a palestinos en Cisjordania durante la cosecha de aceitunas

Colonos israelíes atacaron el viernes aldeas palestinas en toda Cisjordania, incendiaron autos y árboles y golpearon a residentes y a una periodista extranjera, en el más reciente episodio de violencia que ha afectado la cosecha anual de aceitunas en el territorio.

Funcionarios locales y la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina informaron de ataques en al menos ocho aldeas del norte de Cisjordania, donde se concentra la mayoría de los olivares de los que decenas de miles de familias palestinas dependen para obtener ingresos.

La violencia de colonos contra palestinos se disparó este año y aumentó aún más en las semanas previas a las elecciones de Israel del 27 de octubre. El gobierno de extrema derecha, que ha envalentonado a los colonos, podría pronto ser expulsado del poder en las urnas, o ganar otro mandato.

Las autoridades israelíes han hecho poco para detener los ataques, dicen residentes y grupos de derechos humanos, quienes afirman que el ejército ha ayudado, protegido o se ha quedado al margen mientras los colonos sitiaban aldeas palestinas. La violencia ha provocado acusaciones de “limpieza étnica”, incluso por parte del gobierno británico, que ha dicho que Israel hace la “vista gorda” ante la campaña en curso.

“Los soldados no detienen la violencia ni protegen a los palestinos”, manifestó Ziv Stahl, directora ejecutiva del grupo israelí de derechos Yesh Din. “Incluso, a veces ayudan a los colonos en los ataques”.

Atacan a periodista mientras cubría la cosecha

Cisjordania ha estado bajo el dominio militar israelí desde la Guerra de los Seis Días de 1967, y actualmente alberga a unos 3 millones de palestinos y a más de 500.000 colonos israelíes. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios informó el mes pasado que se habían reportado más de 1.600 ataques en todo el territorio entre enero y agosto. Yesh Din y otros grupos de derechos humanos señalan que las autoridades rara vez arrestan o imputan a los responsables.

El ejército de Israel condenó la violencia el viernes y reconoció que una periodista resultó herida en Abu Falah.

Los colonos atacaron la aldea el viernes, cuando los residentes, acompañados por activistas por la paz, salieron para la cosecha en las primeras horas del día.

Cuando el grupo de vigilantes enmascarados se acercó, varios integrantes golpearon a la fotógrafa del Washington Post Heidi Levine, quien fue hospitalizada por sus lesiones.

Los agresores —armados con botellas y hondas— “me estuvieron pateando por unos 10 minutos y yo trataba de sujetar mis cámaras y mi bolso”, relató Levine.

Levine dijo que su casco y su chaleco protector, que llevaba la palabra “PRESS” (“PRENSA”), probablemente la salvaron de sufrir lesiones más graves.

El Washington Post y la Asociación de Prensa Extranjera, que representa a periodistas internacionales que trabajan en Israel y los territorios palestinos, instaron a Tel Aviv a llevar a los atacantes ante la justicia.

“Este es el más reciente de una larga serie de ataques violentos de colonos israelíes contra periodistas y otros civiles en la Cisjordania ocupada. Sin embargo, nuestras reiteradas peticiones de acción para enfrentar esta falta de ley han sido ignoradas por las autoridades israelíes”, señaló la Asociación de Prensa Extranjera.

Más tarde, tropas israelíes llegaron a Abu Falah y avanzaron hacia la aldea tras dispersar a la multitud en los olivares. Varios residentes dijeron que luego los soldados dispararon munición real contra Abdel Jaber Hassan, miembro del consejo de la aldea, pese a que estaba desarmado y lejos de los árboles. El ejército indicó que los soldados dispararon porque una persona corría hacia ellos con un objeto punzante.

Nazem Saleh Shoman, otro miembro del consejo de la aldea, negó esa versión y afirmó que a Hassan le dispararon a corta distancia mientras llevaba herramientas para la cosecha de aceitunas.

En toda Cisjordania, la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina informó que sus paramédicos atendieron a 14 heridos en seis lugares, mientras que funcionarios locales reportaron al menos cuatro lesionados en dos aldeas adicionales.

“No ha quedado nada intacto”

Al menos cuatro palestinos han muerto y más de 100 han resultado heridos desde que comenzó la temporada de cosecha a inicios de este mes, dijo la semana pasada el Ministerio de Salud palestino, con sede en Ramala. Yesh Din indicó el viernes que ya había documentado cientos de incidentes de violencia de colonos directamente relacionados con la cosecha de este año.

En Turmus Ayya, una aldea al noreste de Ramala, el alcalde Nawaf Zghoul dijo que, en las primeras horas del viernes, varios colonos quemaron autos en los olivares que rodean la localidad.

“Los colonos estaban al acecho de los agricultores que trabajaban en su tierra y los atacaron”, afirmó. “No ha quedado nada intacto”.

El ejército de Israel dijo que los sospechosos huyeron del lugar antes de que llegaran las tropas.

Unas 110.000 familias palestinas dependen de olivares de propiedad privada para obtener ingresos y emplean a decenas de miles de trabajadores agrícolas temporales, según Abbas Milhem, del Sindicato de Agricultores Palestinos.

En años anteriores, cientos de miles de árboles han sido dañados por colonos y los agricultores han sufrido pérdidas financieras que, en todo el territorio, ascienden a millones de dólares, afirmó.

Este año, dijo Milhem, es el peor que recuerda.

Jonathan Pollak, un activista israelí que suele acompañar a agricultores palestinos durante la cosecha, estaba en Abu Falah la mañana del viernes cuando los colonos atacaron. Dijo que descendieron desde un puesto en la cima de una colina, arrojaron piedras, incendiaron árboles y realizaron disparos contra los palestinos y otros activistas.

El ejército israelí, sostuvo, “se mantuvo literalmente hombro con hombro con los colonos mientras atacaban a los palestinos” y luego entró en Abu Falah, donde dispararon al miembro del consejo de la aldea.

“No hubo absolutamente ningún motivo excepto algo muy simple: enviar el mensaje de que la gente no puede ir a su tierra”, afirmó Pollak.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha presentado repetidamente la violencia de colonos en Cisjordania como obra de unas pocas decenas de jóvenes marginales y ha dicho que su magnitud se ha exagerado.

Condenó la violencia del viernes en Abu Falah, pero cuestionó si los palestinos y los activistas tenían la culpa. Sin mencionar los relatos sobre cómo los colonos atacantes descendieron sobre los olivares, describió la violencia como un choque entre jóvenes israelíes superados en número frente a palestinos y activistas.

“No permitiremos que incidentes controvertidos sean explotados para demonizar a los cientos de miles de residentes judíos respetuosos de la ley de Judea y Samaria”, dijo su oficina en un comunicado, refiriéndose a Cisjordania por el nombre bíblico preferido por los colonos israelíes.

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Metz informó desde Jerusalén. Los periodistas de The Associated Press Jalal Bwaitel e Imad Isseid contribuyeron con información desde Ramala.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.