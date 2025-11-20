Afloran los roces entre el presidente de Bolivia y su vice a casi dos semanas de gobierno

A casi dos semanas de haber asumido comenzaron a aflorar los roces entre el presidente boliviano Rodrigo Paz y su vicepresidente Edman Lara por la destitución de un ministro y la creación de una nueva dependencia estatal.

Paz informó el jueves a través de un decreto la designación de Jorge Franz García Pinto como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Freddy Vidovic después que se confirmara que éste último tenía una sentencia por favorecer la evasión de un acusado por la justicia hace de más de 10 años.

Vidovic había jurado en el cargo la pasada semana a sugerencia de Lara, de quien es cercano y que en el pasado fue su representante legal.

“Esta situación ha puesto en peligro al vicepresidente como proponente (de Vidovic), al presidente y al gabinete de ministros, porque no se puede ejercer un cargo público con una sentencia”, dijo Paz a los medios tras el nombramiento de García Pinto, quien cumplía la función de viceministro de Régimen Interior y Policía.

Pero este no fue el único entredicho de Paz y Lara.

Los parlamentarios cercanos al vicepresidente manifestaron su disconformidad con la creación de un Viceministerio de Coordinación Legislativa que, aseguran, tiene varias de las atribuciones que corresponden al vicepresidente y convocaron a una marcha en defensa de Lara el viernes.

“Lo que ha hecho Paz es inconstitucional, lo deben estar asesorando mal porque él no puede crear un Viceministerio dándole atribuciones que son exclusivas de un vicepresidente porque así lo dice la Constitución”, dijo en sus redes sociales Lara, quien se dispone a regresar de Brasil, donde participó de la Cumbre Climática.

Paz, por su parte, mencionó que en la víspera intentó comunicarse con Lara. "Entiendo que es difícil la comunicación desde el exterior y, cuando retorne, lo esperaré para poder dialogar”, manifestó el mandatario.

Lara se hizo popular en las redes sociales con su promesa de “barrer la corrupción” y luego de hacerse pública la sentencia que pesaba contra Vidovic salió en su defensa.

El caso de Vidovic data de 2015, cuando defendió legalmente a Martín Belaunde, un empresario que fue asesor del expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016) y que huyó de Bolivia después de que le negaran el asilo político.

“Cuando uno tiene una sentencia están conculcados los derechos ciudadanos y, por lo tanto, el señor (Vidovic) no puede elegir, ni ser elegido”, dijo el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, en conferencia de prensa la noche del miércoles. Explicó que en los registros de antecedentes penales no figuraba la condena. Pero la sentencia fue confirmada la víspera por el Tribunal Supremo de Justicia tras una revisión.