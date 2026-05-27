Gobernadora de Puerto Rico declara emergencia por empeoramiento de la erosión costera

La gobernadora de Puerto Rico anunció el miércoles un estado de emergencia para combatir un aumento de la erosión costera a lo largo de la costa norte de la isla, que forma parte del territorio de Estados Unidos.

La gobernadora Jenniffer González indicó que la orden ejecutiva permitiría que su administración acelere proyectos para proteger los recursos naturales y a las comunidades costeras vulnerables. El gobierno señaló en un comunicado que el aumento del nivel del mar, las marejadas ciclónicas y otros factores han intensificado la erosión costera en Puerto Rico.

González se comprometió a ayudar a municipios del norte, entre ellos, Loiza, donde se ha evacuado a personas y han caído al océano trozos de asfalto de carreteras costeras tras fuertes oleajes.

La orden se firmó apenas unos días antes del inicio de la temporada de huracanes del Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre.

Aún no se ha determinado el costo de los proyectos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.