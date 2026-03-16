Fuertes tormentas azotan partes de EEUU con nieve y vientos. Aumenta riesgo de tornados

La mitad oriental de Estados Unidos parecía enfrentar una sucesión de fuertes nevadas y viento el lunes, mientras el mal tiempo barría gran parte del país y dejaba las carreteras intransitables en la región centro norte del país.

Los meteorólogos indicaron que los estados del Atlántico medio y Washington, D.C., corrían el mayor riesgo de vientos fuertes y tornados. Se esperaba que el frente frío se desplazara mar adentro desde la Costa Este para el martes, dejando a su paso un descenso marcado de las temperaturas, señalaron los expertos.

Este golpe de finales de invierno llega mientras Hawái seguía afectado por un sistema de tormentas distinto que provocó graves inundaciones durante el fin de semana.

Los meteorólogos advierten sobre una línea de tormentas y tornados

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que una línea de tormentas severas con vientos peligrosos cruzaría gran parte del este de Estados Unidos. Tras intensificarse el domingo, las tormentas avanzaban por los valles de los ríos Misisipi, Tennessee y Ohio.

Se esperaba que la amenaza de tormentas ingresara en los Apalaches y luego se desplazara hacia la Costa Este, donde se preveían “tormentas eléctricas severas con vientos dañinos generalizados y varios tornados”, informó el servicio.

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que una franja desde partes de Carolina del Sur hasta Maryland parecía la más propensa a registrar los vientos más dañinos la tarde del lunes. Eso podría incluir Raleigh, en Carolina del Norte; Richmond, en Virginia, y la capital del país.

Las autoridades informaron que las escuelas en Raleigh y Chapel Hill, en Carolina del Norte, permanecerían cerradas el lunes. El gobernador Josh Stein instó a los residentes a activar las alertas de emergencia en sus teléfonos ante las ráfagas previstas de 119 kilómetros por hora (74 millas por hora).

Más allá de la amenaza para la vida y la propiedad, “ya sean ráfagas de viento de una línea de borrasca, una ventisca o nieve, o simplemente viento por la tormenta, estamos hablando de varios aeropuertos importantes que se verán afectados”, dijo el meteorólogo principal de AccuWeather, Tyler Roys.

Grandes nevadas en Minnesota, Wisconsin y Michigan

Roys explicó que una zona desde el centro de Wisconsin hasta la Península Superior de Michigan probablemente recibiría más de 60 centímetros (2 pies) de nieve, con totales más altos en algunos puntos de la península. Agregó que acumulaciones menores en lugares como Chicago y Milwaukee probablemente generarán problemas para los viajeros el lunes.

Jim Allen, de 45 años, quien vive en la Península Superior, contó que su familia se abasteció de productos básicos y que él estaba listo para retirar nieve varias veces el domingo con una pala y una máquina quitanieves.

“Básicamente estamos preparados para refugiarnos unos días si hace falta”, expresó Allen.

Más de 600 vuelos fueron cancelados en el Aeropuerto Internacional Minneapolis-Saint Paul, según FlightAware, que rastrea interrupciones de vuelos. Decenas más a través de Detroit fueron anulados. Los aeropuertos internacionales O'Hare y Midway, en Chicago, reportaron más de 850 cancelaciones.

Persisten los cortes de energía, algunos por vientos fuertes anteriores

Más de 210.000 clientes en seis estados de la región de los Grandes Lagos estaban sin electricidad el domingo, de acuerdo con PowerOutage.us. Algunos cortes se originaron el viernes, cuando las ráfagas en la región alcanzaron 137 km/h (85 mph). También se reportaron apagones generalizados en partes de Pensilvania y Arkansas.

En Nebraska, alrededor de 30 integrantes de la Guardia Nacional fueron desplegados para combatir múltiples incendios forestales en una amplia franja de pastos y tierras de pastoreo, informaron autoridades estatales. Se reportó una muerte relacionada con los incendios.

Deslizamientos de tierra, rescates y una casa derruida en Maui

La lluvia continuó el domingo en Hawai, donde se han inundado acres de tierras agrícolas y viviendas, se han cerrado carreteras y se han abierto refugios. Algunas zonas de Maui recibieron más de 51 cm (20 pulgadas) de lluvia, indicó el alcalde del condado de Maui, Richard Bissen, en una publicación en redes sociales.

Más tarde el domingo, el condado de Maui rebajó un aviso de evacuación y señaló que los equipos estaban bombeando agua de las cuencas de retención para mantenerlas en niveles seguros.

El residente y corredor de bienes raíces Jesse Wald, quien grabó un video del colapso de una carretera costera el sábado, dijo que otras partes de la vía quedaron inundadas por lodo y sedimentos.

“En los 20 años que llevo aquí, nunca había visto tanta lluvia”, afirmó.

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Robertson informó desde Raleigh, Carolina del Norte. Los periodistas de The Associated Press Julie Walker, en Nueva York, y Matthew Brown, en Billings, Montana, también contribuyeron a este informe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.