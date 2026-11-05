Fuertes lluvias causan graves inundaciones y evacuaciones en la frontera entre Georgia y Tennessee

Una serie de tormentas eléctricas provocó inundaciones récord durante la noche en dos localidades gemelas a ambos lados de la frontera entre Georgia y Tennessee, y el jueves sumergieron algunos edificios hasta la altura de sus techos, al tiempo que los equipos de emergencia rescataban a decenas de personas.

Al bajar las aguas durante la tarde, los residentes regresaron y encontraron tiendas y otros negocios sumidos en el desorden a causa de la crecida, además de montones de escombros que quedaron tras el descenso del nivel del agua.

Las tormentas provocaron lluvias intensas en una zona montañosa, lo que causó inundaciones en el río Toccoa entre McCaysville, Georgia, y Copperhill, Tennessee, y generó inundaciones que ponían en peligro la vida en ambos lados. El Toccoa desemboca en el río Ocoee, donde la Autoridad del Valle de Tennessee (TVA, por sus siglas en inglés) gestionaba los niveles de agua debido a los altos caudales en tres de sus presas hidroeléctricas.

Según la TVA, durante la noche cayeron entre 20 y 25 centímetros (8 y 10 pulgadas) entre las localidades del norte de Georgia de Blue Ridge y Ellijay, y la escorrentía de arroyos sin control hizo crecer los ríos aguas abajo.

El río Toccoa alcanzó un nivel récord de 5,5 metros (18 pies) la mañana del jueves, de acuerdo con un medidor del río en Copperhill, donde viven menos de 500 personas al otro lado del cauce frente a McCaysville, que tiene unos 1.000 habitantes. Autoridades de emergencias de Copperhill instaron a la gente a refugiarse en el ayuntamiento de cualquiera de las dos localidades, cuando el río alcanzaba 0,6 metros (2 pies) por encima del nivel que los meteorólogos consideran “catastrófico”.

“Es un poco desgarrador”, dijo Hugh Rogers, quien ha sido propietario de McCaysville Drug & Gun desde 1997.

Rogers agregó que recibió una llamada alrededor de las 2:30 de la madrugada del jueves de que el agua estaba subiendo, y cuando llegó a la tienda aproximadamente una hora después, el agua dentro tenía unos 1,2 o 1,5 metros (4 o 5 pies) de profundidad, había derribado estantes y destruido inventario por un valor de unos 200.000 o 300.000 dólares.

Pero Rogers declaró que se considera más afortunado que otros cuyas casas resultaron dañadas, y que familiares, amigos y compañeros de trabajo planeaban “salir con fuerza” el viernes para ayudarlo a limpiar.

“Ha sido nuestro sustento durante 30 años, así que vamos a hacer lo que podamos para mantenerlo”, subrayó.

Fotos compartidas con medios locales mostraban algunos edificios sumergidos hasta la altura de sus techos. En imágenes de video de noticiarios locales aparecen equipos de rescate en botes rojos y balsas motorizadas desplazándose por aguas profundas y turbulentas que corrían por las calles del centro. El personal de emergencia también fue de casa en casa y buscó desde el aire con un helicóptero y drones a cualquiera que necesitara ser evacuado.

Al menos 57 personas fueron rescatadas por equipos de aguas rápidas antes que las aguas de la inundación comenzaran a bajar, según la Agencia de Manejo de Emergencias del condado Fannin en Georgia, que advirtió a la gente que las zonas inundadas siguen siendo peligrosas mucho después que la lluvia se detenga. La Autoridad de Manejo de Emergencias de Tennessee informó que había coordinado 68 rescates por equipos de aguas rápidas.

“Está por encima de los techos en varias zonas distintas. Aquí mismo, en nuestro distrito comercial del centro, está a unos 1,8 o 2,1 metros (6 o 7 pies) de altura”, declaró Michael Earley, jefe de policía de McCaysville, a Fox5 Atlanta temprano el jueves. “Uno de mis autos patrulla flota ahora mismo río abajo. No sé dónde está, pero está por ahí abajo”.

Un bombero sufrió una lesión menor y a algunos residentes se les atendió por sospecha de hipotermia y shock, “pero por lo que pudimos ver, todos parecían estar bien”, afirmó Earley.

La respuesta de emergencia se complicó por interrupciones del servicio de telefonía celular y cortes de energía eléctrica, dijo Earley. Las inundaciones también obligaron a cerrar la planta de tratamiento de agua de McCaysville, lo que llevó a las autoridades municipales a emitir un aviso para hervir el agua, y dejó fuera de alcance los camiones de basura y el equipo pesado de la ciudad.

Los pintorescos centros son un destino para paseos en tren panorámico: el Blue Ridge Railway del lado de Georgia y el Copperhill Special en Tennessee. Ambos ofrecen a los turistas vistas del río y las montañas antes de detenerse para probar los restaurantes y tiendas.

El centro de McCaysville ya había sufrido inundaciones importantes en agosto, las cuales causaron daños al Departamento de Policía, la oficina de correos y otros negocios y viviendas. El edificio renovado de la policía reabrió apenas la semana pasada.

“Ahora aquí vamos de nuevo”, dijo el jefe. “Mucha gente se unió, y hemos estado limpiando la ciudad durante los últimos meses. Nos estamos preparando para Navidad, muchos eventos de McCaysville, nuestro desfile de Navidad. Así que es devastador”.

“Es una locura que nos azoten dos inundaciones tan dañinas en apenas tres meses”, dijo el jefe. “No sé qué me está tratando de decir Dios”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.