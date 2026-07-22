Francia registra 5.700 muertes más de lo habitual durante histórica ola de calor

Francia registró 5.700 muertes más de lo habitual durante una histórica ola de calor el mes pasado, informó el miércoles la agencia de salud pública, lo que incrementa de forma marcada sus estimaciones sobre el temido saldo de unas temperaturas que batieron récords.

Salud Pública Francia indicó que las regiones afectadas por el calor del 17 de junio al 2 de julio registraron 21.674 muertes por todas las causas. Pero, sin una ola de calor, se habría esperado que esas mismas regiones registraran unos 15.910 decesos, según un modelo estadístico basado en datos de años anteriores, señaló.

Por lo tanto, la diferencia entre las muertes esperadas y las reales —un total de 5.764— se considera “mortalidad excesiva” durante la ola de calor, explicó la agencia.

La entidad precisó que esa mortalidad excesiva, con un 36% más de muertes de las que normalmente se habrían esperado, fue la más alta de cualquier ola de calor desde 2003. Una histórica ola de calor ese año causó un estimado de 15.000 muertes en Francia.

Francia registró sus días más calurosos de la historia el 24 y el 25 de junio de este año —con un promedio nacional de 30 °C (86 °F)—, además de calor récord por la noche y temperaturas máximas que se dispararon muy por encima de los 40 °C (104 °F) en muchos lugares.

La agencia de salud pública señaló que poco más de la mitad de las muertes inesperadas ocurrieron durante y en el inmediato periodo posterior a ese tramo más caluroso, a lo largo de tres días, del 25 al 27 de junio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.