El Louvre reabre la Galería de Apolo tras un audaz robo, pero sin joyas en exhibición

La Galería Apolo del Louvre reabrió al público el miércoles por primera vez desde el robo de las joyas de la Corona del año pasado.

Las colecciones y joyas preciosas que antes exhibía han sido retiradas, ya que el museo indicó que la galería vuelve a su propósito ceremonial original del siglo XVII.

La seguridad en el museo parisino se ha reforzado con la incorporación de nuevas cámaras de vigilancia y sistemas antiintrusión.

El día del robo, los ladrones tardaron menos de ocho minutos en entrar por la fuerza a través de una ventana a la Galería Apolo y robar joyas de la Corona valoradas en 88 millones de euros (102 millones de dólares) del Louvre, en una operación de fin de semana que dejó atónitos a los visitantes y expuso evidentes vulnerabilidades de seguridad.

La mejora de la seguridad es una prioridad del plan decenal “Louvre Nuevo Renacimiento”, iniciado el año pasado, con un costo estimado de hasta 800 millones de euros (933 millones de dólares) para modernizar la infraestructura, aliviar la aglomeración y dar a la Mona Lisa una galería dedicada para 2031.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.