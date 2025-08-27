Fotos muestran inundaciones en Cachemira tras semanas de intensas lluvias

Las prolongadas lluvias monzónicas de esta temporada han golpeado fuertemente al sur de Asia. Las crecidas hicieron que las personas huyeran de sus hogares en el área de Jammu administrada por India en Cachemira, que está dividida entre Pakistán e India y es reclamada por ambos lados.

Las inundaciones provocadas por las lluvias estacionales han matado a más de 800 personas en Pakistán desde el 26 de junio. Al menos 65 personas también han muerto en Cachemira y cientos han sido desplazadas.

India ha liberado agua de presas desbordadas y ríos crecidos hacia una región fronteriza de baja altitud, lo que ha obligado a Pakistán a evacuar a decenas de miles de personas.

Esta es una galería de fotos curada por los editores de fotos de AP.

